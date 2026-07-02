Ilary Blasi torna alla guida di «TIM Battiti Live». La nuova edizione debutta giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5 da Trani, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia al suo fianco e un cast che riunisce alcuni degli artisti più popolari del momento.

La novità principale è proprio la conduzione. Dopo la scorsa edizione cambia la squadra che accompagna Blasi: accanto alla conduttrice arrivano Rovazzi, al debutto nel programma, e Battaglia. Durante la presentazione alla stampa, Blasi ha scherzato con il nuovo collega: «Fabio, ti prego, studia! Io voglio riposare», per poi definire Battaglia «super professionale», sottolineando il clima informale con cui il trio affronta questa nuova avventura televisiva.

La prima puntata propone un cast che spazia dal pop al rap e alla dance. Sul palco saliranno Annalisa, Achille Lauro, Marco Mengoni, Angelina Mango, Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Tommaso Paradiso, Rocco Hunt, Mr. Rain e Serena Brancale, insieme a numerosi altri ospiti che accompagneranno il pubblico nella serata inaugurale.

Resta confermata anche la formula che ha caratterizzato le ultime edizioni: il palco principale affacciato sul mare di Trani e le esibizioni registrate in alcune delle località più rappresentative della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare.

Anche la promozione social punta sul nuovo trio di conduzione. Nei contenuti pubblicati sui profili ufficiali di «TIM Battiti Live» e Mediaset, Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia sono i protagonisti del video che lancia la nuova stagione e dà appuntamento al pubblico per la prima serata del 2 luglio.

Dopo il debutto, «TIM Battiti Live» accompagnerà il pubblico di Canale 5 per cinque appuntamenti estivi, confermando una formula che unisce grandi concerti, spettacolo televisivo e alcune delle location più iconiche della Puglia.