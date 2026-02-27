Il regista Tinto Brass vive da decenni a Isola Farnese, nel Lazio. Località che da mesi è spesso isolata per degli eventi franosi. Il 93enne ha così deciso di scrivere direttamente al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Italia Tinto Brass, maestro del cinema erotico, scrive al presidente Sergio Mattarella: «Restituiteci libertà e dignità». Ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te Il regista Tinto Brass vive da quasi cinquant'anni a Isola Farnese, un borgo medievale nel Lazio.

Negli ultimi sei mesi la località è stata colpita da due eventi franosi che hanno chiuso l'unica strada che collega il paesello.

Il collegamento, aperto in via provvisoria, viene richiuso regolarmente a causa delle allerte meteo.

A nulla sono valse finora le richieste e le proteste dei residenti.

Il più famoso tra loro, maestro del cinema erotico italiano, ha così deciso di scrivere direttamente al presidente italiano.

«Proteggere un cittadino significa restituirgli la strada, e con essa la libertà e la dignità.» ha messo nero su bianco nella missiva a Sergio Mattarella.

Giovanni Brass, conosciuto come Tinto Brass, ha scritto al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per chiedere un intervento urgente sulla difficile situazione di isolamento di Isola Farnese, un borgo vicino Roma che da mesi è tagliato fuori dal resto del territorio a causa di una frana.

Il 93enne regista, che vive nel borgo da oltre 50 anni, come riporta tra gli altri anche Il Fatto Quotidiano, ricorda come l’area sia stata colpita due volte da eventi franosi, l’ultima delle quali a gennaio, che ha distrutto il costone su cui sorgeva il Castello Farnese, lasciando gli abitanti senza vie di accesso alternative.

L'unica via d'uscita una scalinata di 141 gradini

«Ne è derivata una crisi profonda — sociale, economica, sanitaria — che ha sottratto persino ai bambini la scuola,» scrive Brass, evidenziando come l’unica via di uscita fosse una scalinata di 141 gradini, percorribile solo attraverso la proprietà privata del Castello.

Una strada impervia e inaccessibile a anziani, disabili, donne in gravidanza e a chiunque versi in condizioni di fragilità. Nonostante numerosi appelli di cittadini e le richieste della moglie del regista, la situazione rimane irrisolta.

La via, riaperta in modo provvisorio, viene sistematicamente chiusa con l’arrivo di ogni allerta meteo, rendendo impossibile uscire dal borgo durante temporali o piogge intense.

❌Frana segnalata nella giornata di ieri Isola Farnese (RM), a nord di Roma.



Video di Meteo Lazio. Due crolli nella giornata di ieri, i massi bloccano l'unica strada di accesso al quartiere. La frazione risulta isolata. pic.twitter.com/L52wlrWx6D — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) January 30, 2026

Basta un temporale per far tornare l’intero borgo all’isolamento, mentre le alte temperature estive rendano ancora più difficile e pericoloso il percorso.

L'appello al presidente Mattarella

Il 93enne nativo di Milano chiede quindi al presidente Sergio Mattarella di intervenire con urgenza.

«Mi rivolgo a Lei, Signor Presidente, per una soluzione definitiva di messa in sicurezza della strada. Non si tratta solo di un problema di viabilità, ma di un diritto fondamentale: il diritto a curarsi, a muoversi liberamente, a non essere separati dai propri affetti, a lavorare, studiare e praticare la propria fede.»

Concludendo, il maestro de «La Chiave», sottolinea che la vera sicurezza non nasce dalla chiusura o dal rinvio, ma dalla responsabilità di chi governa: «Proteggere un cittadino significa restituirgli la strada, e con essa la libertà e la dignità.»