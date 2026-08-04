Quasi irriconoscibile
Tom Cruise stupisce i suoi fan nel film «Digger», ecco perché
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Capelli grigi e rughe profonde: non è certo così che siamo abituati a vedere Tom Cruise. Nel trailer appena pubblicato della commedia «Digger», l’attore statunitense appare ora completamente trasformato.
Capelli grigi e rughe profonde: non è così che Tom Cruise si presenta solitamente. Nel trailer appena pubblicato della commedia «Digger», l’attore statunitense appare ora completamente trasformato.
Dopo aver salvato il mondo da un’intelligenza artificiale omicida nel film campione d’incassi «Mission: Impossible – The Final Reckoning» ha salvato il mondo da un’intelligenza artificiale omicida, l'attore americano sembrava avere voglia di qualcosa di completamente diverso.
Sotto la regia di Alejandro González Iñárritu («Birdman», «The Revenant»), la superstar di Hollywood interpreta il ruolo di «Digger» davanti alla telecamera, assecondando la sua passione per i ruoli più insoliti.
Probabilmente si tratta della sua interpretazione più bizzarra dai tempi di «Tropic Thunder», in cui l'ex «Top Gun» ha dimostrato di non aver paura di mostrarsi brutto.
Tom Cruise interpreta il magnate del petrolio Digger
Nel trailer appena pubblicato, l’attore si aggira, tra l’altro, nella sua lussuosa tenuta indossando un pigiama di seta – con in braccio un gatto ormai anziano che, nel suo ruolo, Cruise presenta con aria preoccupata a un veterinario.
Con i capelli radi e brizzolati, le rughe profonde sul viso e la pancetta da benestante, la star è quasi irriconoscibile.
Come si evince dagli annunci ufficiali, nella commedia il 64enne interpreta il magnate del petrolio Digger Rockwell, che, in qualità di «uomo più potente del pianeta», deve salvare proprio il mondo dopo che una catastrofe da lui provocata minaccia di distruggere tutto.
Tra gli altri attori figurano anche: Jesse Plemons («Bugonia»), Riz Ahmed («Sound of Metal»), John Goodman («Il grande Lebowski») e Sandra Hüller («Anatomia di un caso»).
Il film «Digger» uscirà nelle sale svizzere a partire dal 1° ottobre.