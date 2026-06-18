Tom Holland ha rotto il silenzio sulla sua vita privata in un'intervista esclusiva a «Esquire». Nonostante non si sia sbottonato molto, l'attore britannico ha confermato le nozze con Zendaya, collega e compagna dal 2021.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo mesi e mesi di speculazioni, Tom Holland ha confermato in un'intervista con «Esquire» di essersi sposato con Zendaya.

I due si sono conosciuti sul set di «Spider-Man: Homecoming», e sono legati sentimentalmente dal 2021. Le voci sul loro matrimonio sono iniziate nel gennaio 2025.

Anche se non è sceso nei dettagli della celebrazione, l'attore britannico ha dato uno sguardo sulla relazione: «Per quanto mi riguarda, ho trovato la mia persona».

In un'intervista con «Esquire» Tom Holland ha confermato, per la prima volta dopo mesi e mesi di speculazioni, di essersi sposato con Zendaya.

Come scrive la rivista, le voci sulle nozze degli attori si rincorrono dal gennaio 2025, quando l'americana ha sfoggiato un anello con diamante ai Golden Globes.

La coppia non ha mai parlato pubblicamente della propria relazione, ma a marzo lo stylist dell'attrice Law Roach ha dichiarato ad «Access Hollywood»: «Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso».

Zendaya non ha smentito la notizia durante una partecipazione al «Jimmy Kimmel Live!», mentre si discuteva delle immagini fasulle generate con l'intelligenza artificiale diffuse sui social media.

Galeotta fu l'immagine generata con l'IA

Ed è stata proprio una foto creata con l'IA a mettere in castagna l'interprete di Spider-Man.

L'immagine, che nel frattempo ha raccolto oltre 10 milioni di mi piace, mostrava Holland mentre stappava una bottiglia di Moët sul Lago di Como insieme alla sua sposa.

L'attore ha raccontato che sua nonna ha visto lo scatto e ha pensato di non essere stata invitata al matrimonio.

Quando «Esquire» gli ha chiesto se ha dovuto dare spiegazioni simili ad altri parenti, ha risposto: «No, perché erano tutti lì».

«Questo è tutto quello che saprete a riguardo», ha tagliato corto il britannico, senza rivelare ulteriori dettagli, ma confermando indirettamente la cerimonia.

«È la mia migliore amica»

D'altra parte, con la rivista Holland ha voluto soffermarsi sulla qualità del rapporto con Zendaya, descrivendo l'impatto che la partner ha sulla sua serenità.

«Il nostro lavoro può esporci a situazioni molto stressanti ed è davvero bello avere una relazione che rappresenta una base solida, qualcosa destinato a resistere alla prova del tempo», ha spiegato l'attore.

E ha aggiunto: «Possiamo sostenerci a vicenda in modi che soltanto noi possiamo comprendere, perché solo noi sappiamo davvero cosa significhi vivere questa vita. E credo che sia un privilegio enorme, perché sinceramente non riesco a immaginare come potrei avere qualcosa del genere con qualcun altro».

«Per quanto mi riguarda, ho trovato la mia persona – ha continuato –. È la mia migliore amica e sono più felice di quanto sia mai stato quando sono con lei. Ma allo stesso tempo, non mi sono mai sentito così sostenuto e al sicuro in tutta la mia vita. Punto».

Giova ricordare che i due attori si sono conosciuti nel 2016 sul set di «Spider-Man: Homecoming», ma si sarebbero legati sentimentalmente dal 2021. Per poi sposarsi, almeno da quello che si deduce, quest'anno.