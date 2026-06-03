Tom Holland ha iniziato le prove di danza per interpretare Fred Astaire nel biopic dedicato alla leggenda di Hollywood, annunciato nel 2021 e ormai vicino al via.

Ospite del podcast «Good Hang with Amy Poehler», la star di «Spider-Man: No Way Home» ha raccontato i primi incontri con il regista Paul King e il coreografo del progetto.

Tuttavia nemmeno l'esperienza nel musical «Billy Elliot» è bastata a tranquillizzarlo visto che per la prima volta dopo 15 anni, Holland è tornato a indossare le scarpe da tip tap.

«Ero terrorizzato», ha ammesso, aggiungendo però che è bastata una sola canzone del musical perché movimenti e coreografie riaffiorassero quasi automaticamente, spazzando via dubbi e insicurezze.

Dopo l'esperienza nel West End londinese, Holland aveva abbandonato la danza. Una decisione che oggi considera uno dei suoi maggiori rimpianti professionali.

Interpretare Fred Astaire rappresenta una delle sfide più ambiziose della sua carriera, ma quella prima prova ha dissipato ogni incertezza.

Secondo Holland, le riprese del biopic, ancora senza titolo, potrebbero iniziare nel gennaio 2027.