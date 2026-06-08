L'intervista Tommaso Zorzi e la fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti: «Non ci sono spiragli»

«Non ci sono spiragli». Le parole di Tommaso Zorzi mettono fine alle speculazioni sul rapporto con Aurora Ramazzotti, a poche settimane dal suo matrimonio, e conferma che la loro amicizia appartiene ormai al passato.

Ospite del podcast «Non lo faccio x moda» di Giulia Salemi, l'influencer ha parlato apertamente della distanza che si è creata negli ultimi anni.

La dichiarazione segna un punto fermo dopo mesi di indiscrezioni. Il conduttore ha spiegato di non vedere alcuna possibilità di riavvicinamento, pur senza attribuire la responsabilità della rottura a un singolo episodio o a una sola persona.

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Nel corso della conversazione, Zorzi ha raccontato che l'allontanamento è stato il risultato di percorsi di vita sempre più diversi.

Nessuna lite clamorosa, nessun tradimento o evento improvviso: semplicemente due strade che, con il tempo, hanno smesso di incrociarsi. Per questo motivo ha parlato di una responsabilità condivisa e di una situazione che considera ormai definitiva.

Nonostante la fine del rapporto, l'ex vincitore del «Grande Fratello Vip» ha ribadito di provare affetto e rispetto per Aurora. Un sentimento che resta, anche se non basta più a ricostruire un legame che per anni è stato tra i più seguiti dal pubblico e dai social.

Le sue parole arrivano inoltre in un momento significativo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Il prossimo 4 luglio Aurora dovrebbe sposare Goffredo Cerza, compagno di lunga data e padre del piccolo Cesare. A lei, Zorzi ha rivolto un augurio sincero, confermando però che tra loro non intravede alcun nuovo inizio.