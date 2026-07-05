Lutti
Tori Spelling ricorda Shannen Doherty: «Ho pianto più per lei che per mio padre»
Tori Spellng ricorda Shannen Doherty a quasi due anni dalla sua scomparsa. In un'intervista al podcast «Inside of You with Michael Rosenbaum», l'attrice ha ammesso di aver pianto più per la morte dell'amica e co-star in «Beverly Hills 90210» che per la dipartita del padre Aaron Spelling, scomparso nel 2006 all'età di 83 anni.
«Ho avuto una reazione emotiva più forte e manifesta quando Shan è morta rispetto a quando è morto mio padre», ha detto Tori.
«Quando è morta, è successo qualcosa di particolare – e forse è perché stiamo invecchiando – e si inizia a pensare alla propria mortalità e a cosa succederà. È stato come dire: «Aspetta, anche amici della mia età stanno morendo e può succedere anche a me». È stata dura. Davvero dura».
Shannen si è spenta il 13 luglio 2024 all'età di 53 anni dopo una battaglia contro un tumore al seno.
«Mio padre era tutto per me»
Ricordando la morte del padre, Tori ha aggiunto: «Ero giovane all'epoca, parliamo di 20 anni fa. Forse reprimevo i miei sentimenti. Non sapevo come gestire le mie emozioni», ha aggiunto la 53enne.
«Mio padre era tutto per me», ha raccontato. «È ancora il mio eroe e penso a lui ogni singolo giorno della mia vita».
Un altro grave lutto per gli amanti della serie cult degli anni '90 è stata la morte di Luke Perry, stroncato a soli 52 anni da un ictus nel 2019. Anche in quell'occasione Tori si mostrò forte, almeno in apparenza.
«Quando Luke è morto, ero ancora nel mood: «Vai avanti, vai avanti"», ha ricordato. «È stato solo quando Shan è morta che ho pensato: «Oddio, non riesco a smettere di piangere». E questo non fa parte di me. Sono cresciuta pensando che piangere fosse un segno di debolezza».