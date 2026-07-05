«Ho avuto una reazione emotiva più forte e manifesta quando Shan è morta rispetto a quando è morto mio padre», ha detto Tori.

«Quando è morta, è successo qualcosa di particolare – e forse è perché stiamo invecchiando – e si inizia a pensare alla propria mortalità e a cosa succederà. È stato come dire: «Aspetta, anche amici della mia età stanno morendo e può succedere anche a me». È stata dura. Davvero dura».

Shannen si è spenta il 13 luglio 2024 all'età di 53 anni dopo una battaglia contro un tumore al seno.

«Mio padre era tutto per me»

Ricordando la morte del padre, Tori ha aggiunto: «Ero giovane all'epoca, parliamo di 20 anni fa. Forse reprimevo i miei sentimenti. Non sapevo come gestire le mie emozioni», ha aggiunto la 53enne.

«Mio padre era tutto per me», ha raccontato. «È ancora il mio eroe e penso a lui ogni singolo giorno della mia vita».

Un altro grave lutto per gli amanti della serie cult degli anni '90 è stata la morte di Luke Perry, stroncato a soli 52 anni da un ictus nel 2019. Anche in quell'occasione Tori si mostrò forte, almeno in apparenza.

«Quando Luke è morto, ero ancora nel mood: «Vai avanti, vai avanti"», ha ricordato. «È stato solo quando Shan è morta che ho pensato: «Oddio, non riesco a smettere di piangere». E questo non fa parte di me. Sono cresciuta pensando che piangere fosse un segno di debolezza».