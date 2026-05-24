Spettacolo Totti e Ilary verso il divorzio definitivo: ad agosto le nozze della conduttrice con Bastian?

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai a un passo dal divorzio.

Dopo l'ultima udienza in tribunale, l'ex coppia è sempre più vicina al divorzio definitivo, anche se la sentenza ufficiale non è ancora arrivata.

Il giudice avrebbe tentato un ultimo approccio conciliativo, ma senza successo. Entro circa due mesi il tribunale dovrebbe pronunciarsi sul divorzio e, trascorsi i tempi previsti dalla legge, i due potranno risposarsi.

Secondo le indiscrezioni, Ilary sarebbe pronta a coronare la storia con Bastian Muller già ad agosto. La relazione con l'imprenditore tedesco va avanti da tempo e la conduttrice del «Grande Fratello Vip» sembrerebbe ormai pronta al grande passo.

La separazione tra Totti e Ilary, tuttavia, continuerà a trascinarsi sul piano legale. Restano aperte le questioni economiche legate al mantenimento dei figli, alla gestione della villa all'Eur e alla divisione del patrimonio. A settembre è attesa anche una consulenza tecnica sui beni dell'ex coppia.

La difesa dell'ex capitano della Roma punta inoltre a ottenere una riduzione dell'assegno mensile da 12.500 euro destinato ai figli, sostenendo che Christian e Chanel siano ormai economicamente indipendenti.

Resta invece aperta «la guerra dei Rolex», uno dei simboli della rottura tra i due.