Il cantante italiano Pupo (foto d'archivio).
IMAGO/Italy Photo Press
A 70 anni Pupo ha deciso di dare gli esami di maturità liceale per completare il percorso di studi interrotto a 16 anni per inseguire la musica. Il cantautore si unisce così a oltre mezzo milione di studenti in tutta Italia.
Il 18 giugno segna un passo importante per 527'747 studenti italiani. È infatti l'inizio degli esami di maturità.
Tra i banchi di scuola, come riporta «Sky TG24», spicca però un volto noto del panorama musicale: si tratta di Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, che ha deciso di affrontare la prova a 70 anni.
L'artista ha scelto di iscriversi all'Istituto Minerva di Roma con l'intenzione di chiudere un percorso lasciato in sospeso a 16 anni, quando ha lasciato il liceo scientifico per inseguire la carriera musicale.
Alla vigilia dell'esame il cantautore ha spiegato che il diploma rappresenta prima di tutto una sfida con sé stesso: «So che dal punto di vista pratico non cambierà la mia vita, ma servirà ad accrescere la fiducia in me stesso e la mia autostima».
Pupo vuole continuare a mettersi in gioco, cerando nuovi obiettivi e ponendosi un nuovo traguardo da raggiungere, «finché la campana non suonerà».
Ma il cantante, come scrive il portale, non è l'unico personaggio famoso a sostenere gli esami di maturità. Quest'anno molti VIP italiani sono tornati sui libri. Tra loro c'è Blanco che ha ripreso gli studi a 23 anni. Si contano anche Mimì Caruso, vincitrice di X-Factor, e l'attore Andrea Arru.