La sua regola è semplice: comportarsi come se le riprese non esistessero. «In un certo senso non mi accorgo nemmeno di essere nello show. Il modo migliore per affrontare situazioni del genere è non pensare di essere filmato o che stia accadendo qualcosa di diverso».

Le apparizioni dipendono dagli impegni televisivi della moglie. «Amo mia moglie, la sua famiglia, le ragazze e tutti gli altri. A volte lei sta girando e io sono lì».

Il coinvolgimento di Barker si ferma davanti alle telecamere. Il musicista lascia alla produzione il controllo delle puntate e non segue il risultato finale. «Non approvo mai gli episodi e non li guardo».

Nessuna intervista individuale

Anche la struttura del programma lo tiene ai margini. Il batterista non partecipa alle interviste individuali riservate ai protagonisti. «Non sono nello show come personaggio principale», ha precisato. «Sono un accessorio».

La sua presenza è cresciuta dopo il matrimonio con Kourtney Kardashian, celebrato nel 2022. Il reality ha seguito la vita familiare della coppia e il percorso che ha preceduto la nascita di Rocky Thirteen Barker, avvenuta il 1° novembre 2023.

Barker diventerà invece protagonista in «Travis Barker: Louder Than Fear». Il documentario debutterà il 13 agosto su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Diretto da Justin Krook e Michael Dwyer, il film ripercorre l'infanzia a Laguna Beach, l'ascesa con i Blink-182 e il recupero fisico ed emotivo dopo l'incidente aereo del 2008.