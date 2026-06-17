Lo studioso e accademico si è spento a 84 anni a Woodstock, nello Stato di New York. Nel 1965 il Dalai Lama lo ordinò monaco, rendendolo il primo americano della tradizione buddhista tibetana.

Aveva 84 anni

Aveva 84 anni Uma Thurman, morto il padre Robert: fu il pioniere del buddhismo tibetano in America

Lutto per Uma Thurman.

Suo padre, Robert Thurman, è morto a 84 anni a Woodstock, nello Stato di New York. La causa del decesso non è stata resa nota.

Figura centrale nella diffusione del buddhismo tibetano negli Stati Uniti, Thurman ha dedicato la sua vita allo studio, all'insegnamento e alla divulgazione di una tradizione allora quasi sconosciuta al pubblico occidentale.

Nato a New York nel 1941 e laureato ad Harvard nel 1962, trascorse parte degli anni Sessanta viaggiando tra Turchia, Iran e India. Nel 1965 il Dalai Lama lo ordinò monaco, facendone il primo americano appartenente alla tradizione buddhista tibetana.

Autore di numerosi libri e traduzioni, per trent'anni ha ricoperto la cattedra di Studi buddhisti indo-tibetani alla Columbia University, dove è rimasto fino al pensionamento nel 2019.

Nel 1986 fondò Tibet House US insieme alla moglie Nena Thurman, all'attore Richard Gere e al compositore Philip Glass. L'organizzazione è diventata uno dei principali punti di riferimento negli Stati Uniti per la tutela e la promozione della cultura tibetana.

Robert Thurman lascia la moglie Nena von Schlebrügge e i loro quattro figli: Ganden, Uma, Dechen e Mipam. Tra i suoi nipoti figurano anche l'attrice Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, e l'artista Dash Snow.

Con la sua scomparsa se ne va una figura centrale nella diffusione del buddhismo tibetano in Occidente.