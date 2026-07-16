Un abbraccio ripreso sul maxischermo, milioni di visualizzazioni e una valanga di critiche online: esattamente un anno fa, una presunta coppia di innamorati veniva immortalata durante un concerto dei Coldplay e trasformata, suo malgrado, in un fenomeno globale. Quei pochi secondi costarono a entrambi il posto di lavoro e continuano ancora oggi a pesare sui protagonisti.

Hai fretta? blue News riassume per te Un anno fa, Andy Byron, allora CEO di Astronomer, e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati ripresi in atteggiamenti intimi durante un concerto dei Coldplay.

Il video ha scatenato meme, critiche e una forte pressione mediatica, fino a costare a entrambi il posto di lavoro.

A distanza di un anno, Cabot racconta di aver subito minacce e pesanti conseguenze personali e accusa Byron di averla lasciata sola ad affrontare lo scandalo. Riepilogo creato con

Sembrava un momento come tanti durante un concerto dei Coldplay a Boston. La «Kiss Cam» scorre tra gli spalti e si ferma su una coppia stretta in un abbraccio. Ma invece di sorridere o salutare, i due cercano nel panico di nascondersi dall’obiettivo.

Poche ore dopo, mezzo mondo ne conosce già il motivo.

Andy Byron, amministratore delegato dell’azienda tecnologica statunitense Astronomer, non era al concerto con la moglie, ma con la responsabile delle risorse umane della società, Kristin Cabot.

Quello che inizialmente sembrava soltanto un momento imbarazzante sugli spalti si è trasformato in uno dei fenomeni virali più clamorosi dell’anno, con conseguenze che si fanno sentire ancora oggi.

Il video fa il giro del mondo

Appena pubblicato online, il filmato si è diffuso a velocità impressionante su TikTok, X e Instagram. Milioni di persone hanno visto Byron abbassarsi per sottrarsi alla telecamera e Cabot nascondere il volto tra le mani.

Persino il cantante dei Coldplay, Chris Martin, ha intuito subito che qualcosa non quadrava. «O quei due hanno una relazione oppure sono semplicemente molto timidi», scherzò dal palco.

Nel giro di poche ore, una gag da concerto si è trasformata in un fenomeno globale.

La rete non perdona

Quello che ne è seguito è stata una vera e propria valanga di meme.

In rete è stato preso di mira praticamente ogni dettaglio della scena. Sono comparsi innumerevoli meme ispirati a «The Office» e parodie del goffo tentativo della coppia di sfuggire alla telecamera. Persino altre persone di nome Andy Byron sono state costrette a precisare sui social di non essere il dirigente coinvolto.

Pochi momenti virali degli ultimi anni sono stati sfruttati e rilanciati con una simile intensità.

Ma quello che inizialmente era soltanto un fenomeno da social si è trasformato rapidamente in un problema aziendale.

Andy Byron è stato dapprima sospeso e poco dopo ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato. A breve distanza anche Kristin Cabot ha lasciato l'azienda.

Quei pochi secondi ripresi sugli spalti sono costati dunque a entrambi due incarichi di primo piano.

Per settimane Astronomer è stata costretta a rispondere pubblicamente di una vicenda privata che, all’improvviso, era finita sulle prime pagine di tutto il mondo.

Per lei il vero incubo è iniziato dopo

Mentre i meme cominciavano lentamente a scomparire, per Kristin Cabot è cominciato un periodo estremamente difficile.

In successive interviste ha raccontato di essere rimasta per giorni quasi senza uscire di casa. Ha ricevuto centinaia di telefonate, innumerevoli messaggi d’odio e, secondo quanto riferito da lei stessa, tra le 50 e le 60 minacce di morte.

L’aspetto più pesante, ha spiegato, è stato vedere anche i suoi due figli temere che potesse accaderle qualcosa.

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Ripensando alla vicenda, Cabot ammette: «Ho commesso un errore». Ritiene però che il prezzo pagato sia stato sproporzionato.

Un anno dopo, l’attacco all’ex capo

Nel frattempo Cabot ha interrotto completamente i rapporti con Andy Byron.

«Tra noi non c’è più alcuna relazione», afferma.

A deluderla particolarmente sarebbe stato il silenzio pubblico mantenuto fino a oggi dall’ex amministratore delegato. Cabot sostiene di essere stata lasciata sola ad affrontare le conseguenze della vicenda.

Mentre Byron ha potuto ritirarsi dalla scena pubblica, lei si è trovata continuamente costretta a spiegarsi e a giustificarsi.

Muove anche accuse pesanti nei suoi confronti. Byron, sostiene, «non era la persona che mi aveva fatto credere di essere». Per lei l’onestà non è negoziabile e molte delle cose che l’uomo le avrebbe raccontato sulla propria situazione privata non sarebbero state vere.

Nel frattempo, in rete, l’attenzione sulla vicenda si è in gran parte spenta. Cabot, però, continua a essere riconosciuta per strada.

«Il mio desiderio più grande», dice, «è soltanto essere lasciata in pace. E non essere più riconosciuta continuamente».