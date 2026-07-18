Un semplice like su Instagram ha innescato voci su un possibile flirt tra il conduttore e la creator torinese. I fan analizzano ogni dettaglio.

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino ha messo un cuoricino su un post di Alessia Lanza, attirando l’attenzione dei fan e alimentando ipotesi su un possibile flirt, nonostante lui sia dichiaratamente single.

Lei, nata a Torino nel 2000, è influencer, scrittrice e conduttrice di podcast, con milioni di follower e una forte presenza sui social.

Il like del noto conduttore televisivo ha generato diverse interpretazioni tra i suoi fan: alcuni lo vedono come un gesto innocente, altri come un interesse romantico o collegato al Festival di Sanremo. Riepilogo creato con

Un like può valere più di mille parole, specialmente nel mondo dei social. Stefano De Martino ha messo un cuoricino sotto un post di Alessia Lanza, creator torinese con oltre un milione di follower.

Lei aveva pubblicato una serie di scatti in collaborazione con Armani Beauty, mostrando un look elegante.

Il gesto del conduttore ha subito attirato l'attenzione dei fan, pronti a costruire ipotesi su un possibile nuovo flirt.

Sebbene il presentatore si dichiari single da tempo, i suoi movimenti sui social sono sempre sotto osservazione.

Chi è Alessia Lanza

Nata a Torino il 12 giugno 2000, Alessia ha costruito la sua notorietà partendo dai social. Ha iniziato condividendo contenuti di intrattenimento e lifestyle, per poi entrare nella Defhouse, casa che accoglieva giovani talenti del web.

Oggi è un volto noto, scrittrice e conduttrice di podcast. La sua presenza sui social è forte e conta milioni di fan che seguono ogni suo aggiornamento.

Le ipotesi dei fan

Il like ha generato diverse interpretazioni. Come riporta «Chi», c'è chi pensa a un semplice gesto senza significato particolare, chi immagina un interesse personale.

Un'altra ipotesi riguarda il Festival di Sanremo: De Martino potrebbe cercare un avvicinamento alla Gen Z per coinvolgere nuovi volti nell'evento di febbraio.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, ma le speculazioni continuano a circolare.

I fan non mollano

Una cosa è certa: i fan dell'ex marito di Belen Rodriguez non smettono di indagare. Ogni like, ogni commento viene analizzato alla ricerca di indizi.

Il conduttore, intanto, si gode il suo tempo circondato dagli affetti più cari, mentre i social continuano a parlare di lui e delle sue presunte frequentazioni.