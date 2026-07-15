Secondo un'indiscrezione pubblicata da «All Music Italia» - e attribuita a fonti vicine alla produzione - la cantautrice potrebbe entrare nel corpo docente della prossima edizione del talent di Maria De Filippi.

Per ora, però, resta un'indiscrezione: le decisioni sulla nuova commissione sono ancora sotto chiave.

Per Angi si aprirebbe un nuovo capitolo in un rapporto mai interrotto con la scuola.

Seconda classificata ad «Amici 18» e vincitrice del Premio della Critica, negli anni successivi ha lavorato come autrice e collaboratrice artistica, affiancando i cantanti nella scelta degli inediti e nel percorso musicale.

«La mia casa»

Secondo «All Music Italia», dal 2024 fa già parte del team artistico di «Amici».

Nell'ultima edizione è comparsa anche nei contenuti ufficiali di «Witty TV», tra incontri con gli allievi, il concerto con la classe, l'esibizione in semifinale e il saluto ai ragazzi alla vigilia della finale.

Il legame con il talent era emerso anche nel 2022, quando lasciò la casa discografica «21co» per dedicarsi a un progetto internazionale. Nel messaggio pubblicato sui social definì «Amici» «la mia casa da quasi quattro anni».

Il cast dei professori della ventiseiesima edizione sarà ufficializzato nelle prossime settimane, in vista dell'avvio della nuova stagione.