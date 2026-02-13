L'attrice interpreta Rachele Braganza, una giornalista di una rivista lifestyle che riceve un'eredità inaspettata e decide di ricostruire il passato della sua famiglia, facendo emergere verità rimaste a lungo nascoste.

«Il mio personaggio è una giornalista un po' frustrata: si impegna tantissimo e sogna di occuparsi di inchieste, ma finisce a scrivere per un giornale che non è quello a cui aspirava. Fa fatica ad arrivare a fine mese e vive con una coinquilina.

Nonostante tutto, è buffa, leggera e piena di vitalità», ha raccontato la Fogliati all'ANSA durante l'Italian Global Series Festival.

Diretta da Davide Marengo, «Una piccola formalità» vede nel cast anche Lorenzo Richelmy, Alessio Boni, Carlotta Natoli e Stefano Rossi Giordani. La serie accompagnerà Rachele in un'indagine che intreccia mistero, rapporti familiari e ricerca della verità.

Nel corso dell'incontro con la stampa, la Fogliati ha anche commentato la programmazione televisiva, osservando che le fiction iniziano spesso troppo tardi in prima serata, una scelta che, a suo giudizio, finisce per penalizzare la seconda serata.

Con «Una piccola formalità», Rai torna ad adattare un romanzo di Alessia Gazzola dopo «L'allieva» e «Costanza», affidando a Pilar Fogliati il volto della nuova protagonista della prossima stagione di fiction.