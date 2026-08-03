La star dei reality Manoel «Mano» Machinek è morto in un incidente stradale sul Mottarone. Ecco cos'è successo, dove lo conoscevamo e su cosa stanno indagando le autorità.

Hai fretta? blue News riassume per te Mano Machinek ha perso la vita il 30 luglio in un incidente stradale sul Mottarone, sopra il Lago Maggiore.

Il 37enne era noto per la sua partecipazione al reality «Forsthaus Rampensau», in onda su ATV, e negli ultimi tempi viveva nel Canton San Gallo.

Le autorità italiane stanno indagando sulle cause dell'incidente e, a quanto pare, stanno chiarendo anche alcuni aspetti legati alle riprese. Riepilogo creato con

Il 30 luglio è morto Manoel «Mano» Machinek, ex concorrente del reality austriaco «Forsthaus Rampensau». Il 37enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante alcune riprese sulla strada di montagna del Mottarone, sopra il Lago Maggiore.

Machinek era alla guida di una Porsche quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto in una curva. Nonostante il complesso intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.

Ecco cosa si sa sull'incidente, sulla vita di Machinek e sulle indagini in corso.

Cosa è successo durante l'incidente?

L'incidente è avvenuto giovedì mattina, 30 luglio, sul Mottarone, sopra il Lago Maggiore. Per consentire le riprese, la strada di montagna ricca di curve nei pressi di Gignese era stata chiusa al traffico.

Secondo quanto riportato dai media, Machinek era al volante di una Porsche blu degli anni '90. Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva.

La vettura è uscita di strada, si è ribaltata lungo un pendio ripido e si è schiantata contro un albero. Machinek è rimasto intrappolato nell'abitacolo gravemente danneggiato.

Perché Machinek guidava una Porsche?

Sempre secondo quanto riportato dai media italiani, Machinek si trovava sul posto per conto di una società di produzione milanese. La Porsche, noleggiata per le riprese, non sarebbe stata di sua proprietà.

Stando alle indiscrezioni, la produzione stava realizzando uno spot pubblicitario per Porsche, anche se la notizia non è stata confermata ufficialmente. Nel tardo pomeriggio erano inoltre previste ulteriori riprese sulle rive del Lago Maggiore.

Restano invece contrastanti le informazioni sul modello esatto dell'auto. Alcuni media parlano di una Porsche 993 RS, ma l'unica certezza è che Machinek fosse al volante di una Porsche blu di vecchia generazione.

Come si è svolta l'operazione di soccorso?

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il medico d'urgenza, i soccorritori, i vigili del fuoco e un elicottero di soccorso. A causa del terreno ripido e difficilmente accessibile, le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse.

I soccorritori hanno dovuto prima estrarre Machinek dall'auto gravemente danneggiata, per poi iniziare immediatamente le manovre di rianimazione.

Ogni tentativo si è però rivelato vano. Il 37enne è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate.

Da dove si conosceva Mano Machinek?

Mano Machinek era diventato noto grazie al reality show austriaco «Forsthaus Rampensau». Aveva partecipato al programma insieme alla compagna Maria Maksimovic, affrontando con lei diverse prove.

Oltre alle apparizioni televisive, lavorava come ingegnere, modello e imprenditore. Negli ultimi tempi viveva nel Canton San Gallo e, secondo il suo profilo LinkedIn, era impiegato presso un'azienda industriale del Liechtenstein.

Coltivava inoltre una grande passione per le auto sportive e per il motorsport. Sui suoi canali social si mostrava regolarmente accanto a vetture ad alte prestazioni.

Su cosa stanno indagando le autorità?

Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto e, secondo quanto riportato dai media, la Procura ha disposto il sequestro sia della salma sia del veicolo coinvolto.

Sebbene lungo il percorso fossero presenti diverse telecamere, stando alle informazioni disponibili finora il momento dell'incidente non sarebbe stato ripreso.

Resta inoltre da accertare se fossero state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per le riprese. Il sindaco di Gignese ha dichiarato all'agenzia di stampa italiana ANSA che il Comune non aveva ricevuto alcuna richiesta e non era a conoscenza delle riprese.

Cosa dicono i suoi familiari?

L'emittente austriaca «ATV» ha confermato la morte di Machinek ed espresso le proprie condoglianze ai suoi familiari. In particolare, ha augurato alla compagna Maria Maksimovic di trovare la forza per affrontare questo difficile momento.

Anche Maksimovic ha salutato il compagno con un commovente messaggio pubblicato su Instagram. Machinek è morto facendo ciò che amava più di ogni altra cosa: guidare.

«Mi spezza il cuore che proprio ciò che lui amava così tanto sia diventato il momento in cui ho dovuto dirgli addio», ha scritto.