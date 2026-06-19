La principessa ereditaria Elisabetta festeggia la laurea ad Harvard insieme ai suoi genitori, il re Filippo e la regina Mathilde. L’erede al trono belga ha completato con successo il master in politica pubblica presso la prestigiosa università.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato con successo il suo Master in politica pubblica all'Università di Harvard.

La 24enne si è goduta una vita studentesca il più normale possibile negli Stati Uniti e ha apprezzato il fatto di non essere costantemente riconosciuta.

Resta da vedere cosa le riserverà il futuro professionale: per il momento, l'erede al trono non vede l'ora di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e di tornare in Belgio.

Dopo due anni trascorsi presso la rinomata Università di Harvard, la principessa ereditaria del Belgio Elisabetta ha completato il suo Master in politica pubblica.

Il programma di laurea si concentra sui processi decisionali politici, sulla governance e sulla risoluzione delle sfide sociali. È considerato una formazione per i futuri leader della politica e dell'amministrazione.

La 24enne ha festeggiato il traguardo a fine maggio insieme ai genitori, il re Filippo e la regina Matilde, che si sono recati a Boston per la cerimonia di laurea.

In una rara intervista, l'erede al trono ha ripensato al periodo trascorso negli Stati Uniti: «Ho cercato di condurre una vita da studentessa il più normale possibile». Ha vissuto in un appartamento condiviso, ha praticato sport e ha trascorso molto tempo fuori dall'aula.

«La mia intenzione era di essere semplicemente Elisabetta qui», ha dichiarato al portale belga «Le Soir». Le piaceva particolarmente non essere costantemente riconosciuta nella vita di tutti i giorni.

La principessa ereditaria belga ha presentato con orgoglio la sua laurea ai media. IMAGO/Photo News

La principessa è considerata ambiziosa e disciplinata. Anche se la vita studentesca non è stata sempre facile per lei: ad Harvard ha spesso lottato per trovare il giusto equilibrio tra studio, amici e tempo libero.

Elisabetta si descrive come una gran lavoratrice e una perfezionista. Ancora oggi è influenzata dai consigli dei suoi genitori: rimanere umili e lavorare sodo.

La futura regina è anche entusiasta delle sue amicizie internazionali: «Spero di aver trovato amici per la vita».

Elisabetta non è sicura di cosa succederà dopo Harvard. «Mi serve ancora un po' di tempo», spiega.

Di che cosa si rallegra adesso? «Della mia famiglia e dei miei amici. Anche della spontaneità, calore e umorismo belga e, naturalmente, del buon cioccolato belga», dice a «Brisant».

Ecco cosa fanno i reali europei

Elisabetta non è affatto l'unica reale con una laurea. Che si tratti di Harvard, St Andrews o di un'accademia militare, molti eredi al trono europei si preparano al loro futuro ruolo con un'istruzione accademica o militare.

Scoprite chi ha studiato cosa nella galleria di immagini in cima all'articolo.

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