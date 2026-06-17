A soli 35 anni È morta Daveigh Chase, protagonista di «The Ring» e voce di Lilo in «Lilo & Stitch»

Daveigh Chase, l'ex attrice bambina nel film horror «The Ring» e la voce di Lilo nel cartone animato «Lilo & Stitch», è morta a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi. Lo ha reso noto il fidanzato Roy Hernandez.