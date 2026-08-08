Le foto di Kimi Antonelli in vacanza in Costa Smeralda hanno acceso il gossip. Accanto al giovane pilota della Mercedes è stata immortalata una ragazza che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Suami Di Tavi. Al momento, però, nessuno dei due ha confermato la natura del loro rapporto.

Foto, indizi social e un nome

Foto, indizi social e un nome Vacanze in Sardegna con una ragazza per Kimi Antonelli, ecco chi è la Mystery lady

Hai fretta? blue News riassume per te Kimi Antonelli è stato fotografato in Sardegna insieme a una ragazza identificata come Suami Di Tavi.

Alcuni dettagli pubblicati sui social dalla giovane sembrano coincidere con le immagini della vacanza e hanno alimentato le speculazioni.

Né il pilota né Suami Di Tavi hanno confermato una relazione, quindi il loro legame resta tutto da chiarire. Riepilogo creato con

Le vacanze estive di Kimi Antonelli in Costa Smeralda stanno facendo parlare anche fuori dalla pista. Il pilota di Formula 1 è stato infatti fotografato a bordo di uno yacht insieme a una ragazza che, secondo le indiscrezioni, sarebbe la sua nuova fidanzata.

A rivelarne l'identità è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, citato anche da «Oggi», che l'ha indicata come Suami Di Tavi. Nei giorni scorsi, sul web, la giovane era stata ribattezzata semplicemente la «mystery lady».

Gli indizi arrivano dai social

A rafforzare le indiscrezioni ci sono alcuni contenuti pubblicati sul profilo Instagram di Suami Di Tavi. In uno scatto la giovane indossa un bikini fucsia con motivi geometrici neri che sembrerebbe essere lo stesso visibile nelle fotografie scattate insieme ad Antonelli.

Negli stessi post si mostra a bordo di un'imbarcazione e, in serata, in quello che sembrerebbe essere il ristorante Pacifico Rosemary di Porto Cervo, alimentando così le ipotesi che abbia trascorso la giornata insieme al pilota.

Sotto il carosello non sono mancati i commenti ironici di alcune persone che sembrerebbero essere sue amiche.

«È arrivata la mystery lady», scrive un'utente, mentre Suami replica: «La cosa sta un po' sfuggendo di mano». Non è però possibile stabilire se il riferimento fosse alle voci che la riguardano.

Chi è Suami Di Tavi

Dal suo profilo Instagram emerge che Suami Di Tavi frequenta l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha iniziato il suo percorso nel 2025.

Sui social condivide spesso fotografie di viaggi e vacanze, con scatti da località come Saint Moritz, Londra, Formentera e il Teide.

Al momento, né Kimi Antonelli né Suami Di Tavi hanno commentato le indiscrezioni. Per questo non è possibile confermare che tra i due ci sia una relazione: le immagini raccontano una vacanza condivisa, ma la natura del loro rapporto resta, almeno per ora, tutta da chiarire.