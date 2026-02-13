«Posso stare antipatica, ma su giornali e tv non si parla delle proprie antipatie». Valeria Bruni Tedeschi rompe il silenzio e replica a Micaela Ramazzotti dopo le dichiarazioni rilasciate dall'attrice a «Belve» sul loro rapporto, riportato al centro dell'attenzione negli ultimi giorni.

Botta e risposta Valeria Bruni Tedeschi replica a Micaela Ramazzotti: «Mi sto antipatica anch'io»

La replica arriva in un'intervista al settimanale «F». Bruni Tedeschi sceglie di non alimentare lo scontro e ridimensiona la vicenda: «Non è molto grave. Con tutto quello che succede oggi».

Poi aggiunge, con autoironia: «Anch'io mi sto antipatica delle volte».

Il riferimento è alle parole pronunciate da Ramazzotti nell'intervista a «Belve». L'attrice aveva raccontato che la loro amicizia non è proseguita e aveva spiegato quella distanza anche con le differenze tra i rispettivi percorsi di vita: «Lei è nata ricca».

Dichiarazioni che hanno riacceso l'attenzione sul rapporto nato durante le riprese di «La pazza gioia» di Paolo Virzì.

Bruni Tedeschi evita di entrare nel merito delle critiche e preferisce spostare il discorso su un piano personale. «Sicuramente avrò fatto qualcosa a Micaela per farle dire certe cose, non so. Glielo chiederò se la incontrerò. Oppure no», osserva, lasciando intendere di non voler trasformare la vicenda in un botta e risposta pubblico.

La sua risposta chiude, almeno per ora, la polemica con un invito implicito a separare i rapporti personali dal lavoro e con una frase che sintetizza il suo punto di vista: «Non è tanto importante».