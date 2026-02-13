A 25 anni dal successo di «Tre parole», Valeria Rossi torna con il singolo «Rivedendo te» e racconta come ha vissuto il peso di quel tormentone, gli anni lontani dalla musica e il percorso personale che l'ha portata a guardare con occhi diversi la giovane artista che era.

Hai fretta? blue News riassume per te Valeria Rossi racconta il peso del successo, ammettendo di essersi sentita spesso ridotta all'immagine spensierata di «Tre parole», nonostante quella fosse solo una parte di sé.

Dopo il boom del 2001 ha scelto di diventare madre, studiare e cambiare vita, senza inseguire a tutti i costi un nuovo successo discografico.

Con «Rivedendo te» apre un nuovo capitolo della sua carriera e guarda alla «Valeria di allora» «con tenerezza e un po' di vergogna», senza rinnegare il passato. Riepilogo creato con

Per un'intera generazione è stata la voce di «Tre parole», il tormentone che nell'estate del 2001 fece cantare tutti sulle note di «sole, cuore, amore».

Venticinque anni dopo, Valeria Rossi torna con il nuovo singolo «Rivedendo te» e racconta come ha imparato a convivere con quel successo senza lasciarsi definire da un'unica canzone.

«Mi sentivo sottovalutata»

L'immagine della ragazza spensierata che l'ha resa celebre, spiega la cantante, non raccontava tutta la sua personalità.

«Più che lontana, quella immagine era parziale. La leggerezza c’era, il sorriso anche, ma dentro di me abitavano già molte altre domande, molte altre sfumature», ha raccontato in un'intervista concessa a «Vanity Fair».

Rossi ammette che il successo di «Tre parole» l'ha fatta sentire, a volte, sottovalutata.

«La leggerezza, soprattutto in una donna, viene ancora troppo spesso interpretata come mancanza di spessore», dice, spiegando di aver scelto negli anni di ampliare quell'immagine invece di rinnegarla.

Gli anni lontani dai riflettori

Dopo il boom del 2001, l'artista ha deciso di cambiare strada. È diventata madre, ha studiato e si è formata come professionista nella relazione d'aiuto, un percorso che descrive come una vera metamorfosi personale.

«La trasformazione più grande è stata scoprire che la libertà più vera non è fare ciò che si vuole, ma conoscersi abbastanza da non vivere più in balia di ciò che non si comprende di sé».

Anche le critiche di chi l'ha considerata una «meteora» non le hanno fatta cambiare idea.

«Non sono sparita dalla mia vita: ho semplicemente smesso di cercare la mia conferma soltanto nelle classifiche».

Il ricordo di quella Valeria

Guardando oggi alla ragazza che conquistò il pubblico con «Tre parole», Rossi dice di non provare nostalgia per la notorietà.

«Più che nostalgia, provo tenerezza e forse anche un po’ di vergogna. Quella Valeria aveva energia, incoscienza, desiderio e anche molte fragilità che allora non sapeva ancora nominare».

E aggiunge: «Essere riconosciuta da tutti era gratificante, ma poteva anche diventare una gabbia, perché rischiava di confondere la visibilità con l’identità».

Un ritorno senza inseguire il passato

Per questo motivo la cantante preferisce non parlare di ritorno. «Rivedendo te», realizzato insieme al produttore Salvo Saverio D'Angelo - in arte S.S.D. - e all'artista VIMA, rappresenta piuttosto una nuova fase del suo percorso.

«Non l’ho vissuto come un ritorno, ma come un ricongiungimento», spiega.

«Venticinque anni sono un tempo anche a livello simbolico: permettono di riconoscere ciò che è stato senza restarne prigionieri».

Con il nuovo brano, vuole trasmettere «quella leggerezza che non è superficialità», lasciando convivere il desiderio di ballare con una riflessione più intima.

«Perché a volte basta rivedere qualcuno, davvero o dentro di sé, per ricordarsi una direzione, una parte di sé, o il motivo per cui vale ancora la pena restare aperti alla vita».