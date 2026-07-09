È iniziata la prevendita per la monumentale serie di concerti per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. La vendita generale inizia venerdì, ma ci sarà chi non riuscirà ad accaparrarsi uno dei 500'000 biglietti in vendita.

La combricola del Blasco Venerdì parte la vendita ufficiale dei biglietti del mega-concerto di Vasco, le code sono da capogiro

In sintesi Vasco Rossi, allo Stadio Olimpico di Roma, l'anno prossimo, metterà in scena il più grande «residency show» di sempre.

Le date dei concerti sono il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027.

I biglietti disponibili sono 500'000.

L'interesse è smisurato: mercoledì è partita la vendita in anteprima dedicata ai titolari di carta Mastercard, che ha generato in pochi minuti code virtuali e lunghe attese online, con circa 100mila persone in attesa.

«Vogliamo creare una grande festa, che permetta a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità», ha detto lo stesso rocker italiano. Riepilogo creato con

È ormai partita la corsa ai biglietti per i dieci concerti di Vasco Rossi previsti nel 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo l’apertura della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, avvenuta il 6 luglio, la mattina di mercoledì è partita la vendita in anteprima dedicata ai titolari di carta Mastercard, che ha generato in pochi minuti code virtuali e lunghe attese online, con circa 100mila persone in coda, come riporta adnkronos.

Secondo le piattaforme di vendita, i 500mila biglietti disponibili potrebbero essere esauriti in tempi rapidissimi, dato l’enorme interesse manifestato dai fan.

Molti utenti sui social esprimono il timore di non riuscire ad assicurarsi un biglietto durante la vendita generale, prevista per venerdì 10 luglio.

I prezzi variano dai 60,95 euro fino a oltre 400 euro per i pacchetti VIP, con alcuni dei biglietti più costosi disponibili già da questa mattina per chi ha fatto ore di fila nelle prevendite.

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Le date dei concerti – 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027 – rappresentano un evento storico per il rocker italiano, che celebrerà i suoi 50 anni di carriera con una serie di spettacoli distribuiti su un mese.

Si tratta della più lunga residency mai realizzata in uno stadio italiano, con un pubblico potenziale di mezzo milione di spettatori.

L’artista ha scelto di strutturare questa serie di concerti come una «residenza diffusa», con l’obiettivo di trasformare l’anniversario in un grande evento partecipato e accessibile.

Un festa non per tutti, ma quasi

Lo stesso Vasco ha spiegato: «Vogliamo creare una grande festa, che permetta a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità, evitando che si concentri tutto in un’unica giornata».

«Follia io rinuncio tra viaggio biglietti e hotel come minimo ci vogliono 600 euro», scrive una fan come riportato da «Il Resto del Carlino».

Molti invece sono disposti a qualsiasi sacrificio pur di seguire da vicino l'uomo più famoso di Zocca, che grazie al mezzo secolo di carriera abbraccia ben tre generazioni di fan.