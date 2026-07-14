Una festa per i Mondiali in Messico si è trasformata in un commovente ricongiungimento per Ale García: durante una diretta su Facebook ha infatti riconosciuto La Gorda, la sua cagnolina scomparsa da ben un mese.

La cagnolina La Gorda era scomparsa da un mese quando è apparsa in un video di esultanza girato da alcuni tifosi di calcio messicani.

Hai fretta? blue News riassume per te Mentre il Messico festeggiava la vittoria ai Mondiali, Ale García ha intravisto per caso La Gorda, la sua cagnolina scomparsa da un mese, durante una diretta Facebook.

Si è quindi recata immediatamente sul posto e ha potuto riabbracciare finalmente la amica a quattro zampe.

La Gorda, che era molto dimagrita e aveva una zampa ferita, ha riconosciuto subito la sua padrona.

La notizia del ricongiungimento si è subito diffusa sul web. Molte persone hanno inviato foto e raccontato di aver dato da mangiare e da bere a La Gorda durante il suo viaggio. Riepilogo creato con

Quando, giovedì scorso, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca ai Mondiali di calcio, nella città messicana di Ciudad Victoria migliaia di tifosi hanno festeggiato per le strade.

Un evento festoso che si è concluso con una ancora più fantastica sorpresa per Ale García: nelle immagini trasmesse in diretta su Facebook ha infatti intravisto la sua cagnolina, che era scomparsa da un mese.

A riconoscerla è stato il fratello. All’inizio García non gli ha creduto, come ha raccontato al «Washington Post»: «Dato che il luogo dei festeggiamenti era molto lontano da casa mia, mi sono chiesta: "Come ha potuto arrivare lì un cagnolino?"».

Eppure nel video si vedeva chiaramente un tifoso che sollevava La Gorda, la sua amica a quattro zampe, e la portava ballando in mezzo alla folla.

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Insieme a un'amica, García si è dunque recata immediatamente sul posto. Appena ha chiamato il nome dell'animale, La Gorda le è corsa incontro. La cagnolina di sei anni era molto dimagrita e zoppicava, ma ha riconosciuto subito la sua padrona, come si legge sul «Washington Post».

La Gorda era scappata un mese prima attraverso un buco nel cancello del giardino. Da allora, García l’aveva cercata pubblicando post sui social e nelle chat di quartiere. Più volte erano arrivate segnalazioni sulla sua posizione, ma ogni volta il cane si era già allontanato.

La storia è diventata virale

Dal veterinario è emerso che La Gorda ha perso circa 7 kg durante la sua fuga, ma - a parte una zampa ferita - è rimasta sostanzialmente illesa.

Dopo che García ha condiviso la notizia del ricongiungimento sui social, la storia è diventata subito virale. E molte persone l’hanno contattata inviandole foto e video di La Gorda.

Secondo il «Washington Post», molti avevano dato da mangiare e da bere al cane lungo il suo percorso, senza sapere che fosse oggetto di una ricerca frenetica.