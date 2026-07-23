Il «Grande Fratello» è centrale nei piani di Mediaset. Dopo il ritorno previsto per settembre con Ilary Blasi alla conduzione, il Biscione sta già valutando una terza edizione nell'arco di dodici mesi, trasformando il reality in un appuntamento quasi permanente.

Al fianco della conduttrice torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La Casa riaprirà appena quattro mesi dopo la finale del 19 maggio con una nuova edizione «classica», mentre la data del debutto deve ancora essere ufficializzata.

Il nuovo ciclo arriva dopo una stagione iniziata con il «Grande Fratello» Nip condotto da Simona Ventura e proseguita con la versione Vip affidata a Ilary Blasi, conclusasi con la vittoria di Alessandra Mussolini.

La strategia era stata anticipata già a dicembre dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: «Il GF ci garantisce 50 serate all'anno con ascolti dignitosi, non è facile trovare alternative a un prodotto così».

L'ultima finale ha raccolto 2,444 milioni di spettatori con il 23,13% di share, miglior risultato della stagione. Sui social il reality ha inoltre totalizzato quasi due miliardi di visualizzazioni e oltre 6,6 milioni di visualizzazioni live settimanali su Infinity.

Anche le protagoniste confermano l'entusiasmo. Per Ilary Blasi il programma resta «uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero», mentre Selvaggia Lucarelli, inizialmente scettica, è arrivata a definirlo «il format più bello del mondo».

Il 9 luglio anche l'account ufficiale del programma ha ribadito la linea: «Squadra che vince non si cambia».

Le ipotesi parlano di una partenza il 14 o il 21 settembre e di una durata di circa due mesi e mezzo, ma calendario e concorrenti devono ancora essere annunciati.