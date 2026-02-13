Dal 5 al 15 agosto 2026, Locarno torna a essere il punto d'incontro del cinema svizzero e internazionale. Vuoi vivere da vicino l'atmosfera unica del festival? Partecipa al nostro concorso e prova a vincere 5×2 biglietti per il Locarno Film Festival di sabato 8 agosto 2026.

Il Locarno Film Festival è uno degli appuntamenti cinematografici più prestigiosi d'Europa e ogni anno richiama sulle rive del Lago Maggiore alcune delle più grandi star del cinema internazionale.

Tra gli ospiti di questa edizione figurano la vincitrice dell'Oscar Zoe Saldaña, che riceverà il Pardo d'onore e incontrerà il pubblico, la leggenda del cinema e del teatro svizzero Jean-Luc Bideau e Claudio Simonetti, fondatore della rock band Goblin, che sarà premiato per il suo straordinario contributo alle colonne sonore.

Sul red carpet e alle anteprime sono attesi anche numerosi altri protagonisti del cinema mondiale, tra cui Olivia Wilde, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Claes Bang, Caleb Landry Jones, Valerio Mastandrea, Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, Emmanuelle Devos, Anders Danielsen Lie, Kim Minhee e molti altri.

Vuoi vivere il festival in prima persona? Partecipa al nostro concorso e prova a vincere 5×2 biglietti per sabato 8 agosto al Locarno Film Festival.

Il termine ultimo per la partecipazione è lunedì 3 agosto 2026 alle ore 23:59.

Titolo* – Nessuno – Signor Signora Nessuna indicazione Nome* Cognome* CAP* Luogo* Indirizzo e-mail* Cellulare Data di nascita* Inviando il modulo, accetti le condizioni di partecipazione.



Condizioni di partecipazione

Il termine di partecipazione è lunedì 3 agosto alle ore 23.59. I/le vincitori/trici saranno contattati/e personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e non è subordinata ad alcun obbligo d'acquisto. Possono partecipare le persone fisiche domiciliate in Svizzera che abbiano compiuto il 18° anno di età. È consentita una sola partecipazione per persona.

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e le collaboratrici del Gruppo Swisscom e i loro familiari, di blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, i/le concessionari/e e gli/le agenti di blue, nonché tutti i partner incaricati dell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti e le partecipanti senza obbligo di motivazione. I/le vincitori/trici saranno informati/e per iscritto o telefonicamente. Con la partecipazione al concorso, i partecipanti e le partecipanti acconsentono alla memorizzazione, all'elaborazione e all'utilizzo dei propri dati personali per finalità pubblicitarie e di marketing da parte di blue Entertainment AG.

blue Entertainment AG si impegna a trattare con la massima cura i dati raccolti nell'ambito del concorso e a gestirli nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati. Non sarà tenuta alcuna corrispondenza relativa al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. Non è possibile richiedere il pagamento in denaro né la sostituzione dei premi del concorso.