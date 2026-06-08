Il cantante Patrick Bruel è stato preso in custodia dalla polizia lunedì mattina nell'ambito di un'indagine per violenza sessuale che coinvolge al momento 13 presunte vittime, ha dichiarato la procura di Nanterre in un comunicato. Ciò conferma una notizia riportata da franceinfo.

L'indagine in corso «riguarda i fatti (denunciati da) tre donne che implicano Patrick Bruel in atti di violenza sessuale e tentativi di stupro» tra il 1997 e il 2001, ha aggiunto la Procura, nonché «atti di stupro o tentativi di stupro, violenza sessuale e molestie» denunciati successivamente da altre donne.

Patrick Bruel «aveva reso noto da diverse settimane di essere a disposizione dei tribunali, in modo da poter finalmente rispondere nell'ambito del procedimento giudiziario, davanti all'autorità competente», hanno dichiarato in un comunicato i suoi avvocati Christophe Ingrain, Céline Lasek e Fanny Colin.

«Risponderà a tutte le domande postegli dagli inquirenti e fornirà tutte le informazioni necessarie a dimostrare la sua innocenza», hanno proseguito.

Il caso belga

La procura di Nanterre ha inoltre dichiarato nel suo comunicato stampa che il 29 maggio 2026 la procura di Saint-Malo le ha ceduto «il caso di stupro che Patrick Bruel avrebbe commesso a Dinard nel 2012 ai danni di una donna di 32 anni all'epoca dei fatti».

In custodia alla polizia c'era anche «un rapporto ufficiale delle autorità belghe del 1° giugno 2026 riguardante uno stupro e una violenza sessuale commessi a Bruxelles nel 2010, presumibilmente ai danni di una donna di 40 anni all'epoca dei fatti».

Sotto pressione, la 67enne star francese ha annunciato la cancellazione della maggior parte del suo prossimo tour, che avrebbe dovuto prendere il via a Parigi a metà giugno prima di portarlo in una serie di festival, anche in Svizzera.