Vittorio Brumotti respinge le critiche sul suo arrivo in Rai e nega che i nuovi incarichi siano il risultato di una scelta politica.

TV News Vittorio Brumotti: «Dire che sono in Rai per la politica è offensivo, mi hanno sparato cinque volte»

In un'intervista al Corriere della Sera, il conduttore definisce «offensiva» questa ricostruzione e ricorda il percorso che lo ha portato fin qui: oltre mille servizi realizzati, cinque sparatorie, un accoltellamento e una mascella fratturata durante le inchieste di «Striscia la Notizia».

Le dichiarazioni arrivano nel giorno del debutto di «Italia A/R», il nuovo programma in onda su Rai1. In autunno seguirà «Ultima Chiamata», format dedicato ai temi della disabilità e delle dipendenze. È proprio il doppio impegno nel servizio pubblico ad aver alimentato le polemiche, alle quali Brumotti replica con decisione.

«Trovo offensivo che si dica che ho due programmi in Rai per la politica», afferma. «Ho alle spalle più di mille servizi. Mi hanno sparato cinque volte, mi hanno accoltellato, mi hanno spaccato la mascella. La scuola di «Striscia» è stata fondamentale».

Nel corso dell'intervista affronta anche il tema delle sue idee politiche. Spiega di sentirsi «in linea con l'attuale governo» e di aver votato Giorgia Meloni, ma respinge l'idea che questo abbia inciso sul suo percorso professionale. «Sono un fricchettone che ama le regole», dice, ribadendo di non aver mai nascosto le proprie convinzioni.

Per Brumotti si apre ora una nuova fase professionale. Dopo il debutto di «Italia A/R», il conduttore tornerà in autunno con «Ultima Chiamata», ampliando il suo impegno nel servizio pubblico con un progetto dedicato a temi sociali.