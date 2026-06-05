Il fumettista italiano Zerocalcare ha replicato alle accuse riguardanti le condizioni lavorative per alcuni collaboratori della sua ultima serie targata Netflix «Due spicci». L'autore ha riconosciuto il problema, ma ha criticato la strumentalizzazione politica del tema.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 27 maggio è uscita la terza serie animata creata dal fumettista italiano Zerocalcare per Netflix, dal titolo «Due spicci».

Dopo la sua uscita sono emerse delle testimonianze anonime di alcuni animatori che hanno denunciato dei salari ingiusti per la produzione della serie.

L'autore romano ha rotto il silenzio, con un video su Instagram, dopo la polemica e la strumentalizzazione mediatica che ne è nata.

Il 27 maggio è uscita la serie animata «Due spicci», creata dal fumettista italiano Zerocalcare per Netflix. Come scrive «l'ANSA», l'autore - al secolo Michele Rech - ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata poco dopo la sua uscita.

Nei giorni scorsi sono infatti emerse le testimonianze di alcuni animatori che avrebbero ricevuto dei compensi ritenuti ingiusti per la produzione di «Due spicci».

L'autore ha scelto di rispondere tramite un video pubblicato su Instagram, in cui usando i suoi disegni ha parlato, nel suo tipico accento romano, della questione.

Questione che ha sollevato un polverone politico e mediatico notevole.

Infatti sono seguiti un'interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri (Forza Italia) e le prese di posizione di Cartoon Italia e del presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali) Alessandro Usai.

«A me pare assurdo...»

Il fumettista ha espresso forte stupore per non essere stato contattato direttamente: «A me pare assurdo, se è vera tutta la situazione descritta nelle stories, che nessuno ha mai pensato di scrivermi e di chiedermi una mano».

E ha sottolineato di come non era a conoscenza del problema: «Mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato, perché potevo essere proprio io che sollevavo la questione. Solo che io non è che sono telepatico, se nessuno mi dice che ci sta un problema, ma io che c***o ne so».

Il romano ha anche ricordato di essersi fatto carico in passato di altre cause: «Mi sono accollato qualsiasi causa in questi anni, quando c'è stato bisogno ho pure fatto saltare il banco litigando con tutti, sono diventato la caricatura delle cause perse di 'sto Paese, ma mo' figurati se non lo facevo per una cosa che ha addosso il nome mio».

L'interrogazione di Gasparri

Zerocalcare ha anche criticato duramente chi ha sfruttato la situazione a fini politici. Si riferisce a chi ha trasformato le accuse anonime in articoli e dibattiti parlamentari.

In particolare ha puntato il dito contro il deputato Gasparri, che, come detto, ha perfino presentato un'interrogazione parlamentare: «Il tutto strumentalizzato dagli sciacalli che la accollano a me e così possono fare cento articoli che mi rompono il c***o e con Gasparri che fa il giustiziere in Parlamento e poi vota contro il salario minimo, ma come c***o si fa così?».

«Sono questioni reali che riguardano tutto il settore»

D'altra parte l'autore riconosce la validità delle lamentele e dei problemi emersi: «Detto questo molte delle cose che ho letto sono questioni reali che riguardano tutto il settore dell'animazione, anzi in realtà tutto il mercato del lavoro, perché non è che le partite IVA le hanno soltanto gli animatori».

E ritiene necessario discutere queste istanze intorno a un tavolo, proponendo come possibile soluzione l'istituzione di un osservatorio sul lavoro o una valutazione delle produzioni virtuose.

«Non so manco se sta roba che dico è fattibile perché il dato surreale di tutta 'sta discussione è che io non sono né un animatore né un produttore», ha ammesso il disegnatore, riconoscendo però che «è parte di questa filiera produttiva come qualsiasi autore, quindi penso che sia giusto che pure noi ci mettiamo a disposizione».

Zerocalcare conclude sperando che anche altri autori si facciano carico di questa responsabilità: «Magari per una volta, 'sto uso strumentale del nome mio sparato dappertutto porta pure a una cosa buona».