L’ La squadra di Petkovic e Morandi si è imposta per 2-1 in rimonta al termine di una partita, nella quale è emersa però una certa difficoltà nel trovare la via del gol. Con quasi il 75% di possesso palla e il doppio delle conclusioni, i nordafricani sono rimasti a lungo sotto nel punteggio, trovando solo nel finale il modo di superare il portiere Abulaila. Al gol di apertura di Al Rashdan nel primo tempo hanno risposto Benbouali e Gouiri nell'ultima mezz'ora.