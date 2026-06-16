Arabia Saudita e Uruguay si sono lasciati con un pareggio per 1-1 al termine di una sfida dominata per lunghi tratti dai sudamericani, poco incisivi però negli ultimi metri.

Dopo un avvio a marca Celeste, è servito un grande Muslera per evitare il vantaggio saudita, giunto poi qualche minuto dopo, quando Alamri è stato il più veloce ad avventarsi sulla respinta dell'estremo difensore uruguaiano. Nella ripresa gli asiatici non hanno poi più praticamente superato la metà campo, ma l'Uruguay è riuscito a concretizzare solo all'80', con la zampata di Araujo.