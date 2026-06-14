Attraverso una prestazione convincente l'Australia è riuscita a sorprendere la più quotata Turchia, imponendosi 2-0 e rovinando il ritorno della squadra guidata da Montella ai Mondiali dopo 24 anni.

I turchi hanno condotto la partita, mettendo costantemente sotto pressione gli oceanici, i quali hanno però fatto valere un maggior cinismo, capitalizzando al meglio le poche occasioni con l'ex Grasshopper Irankunda e Metcalfe. Grazie a questo risultato, i Socceroos si issano in vetta al Gruppo D in compagnia degli Stati Uniti, impostisi all'esordio sul Paraguay.