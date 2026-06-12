A Guadalajara, la compagine asiatica ha superato per 2-1 la Cechia ed ha così risposto, all’interno del Gruppo A, al successo del Messico nel match d’esordio contro il Sudafrica. La sfida inedita nell’ambito della Coppa del Mondo ci ha messo parecchio ad animarsi ma quando lo ha fatto è stato un susseguirsi di colpi di scena che ha premiato la squadra più propositiva sull’arco dei 90’. Al vantaggio a sorpresa di Krejci al 59', hanno risposto Hwang al 67' e Oh all'80'.