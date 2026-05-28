La bestia nera è stata finalmente battuta e la Svizzera è in semifinale!

I rossocrociati hanno superato nei quarti di finale del Mondiale casalingo la Svezia per 3-1 e si sono qualificati per il penultimo atto. L’ottavo successo consecutivo in questa rassegna iridata resterà indubbiamente nella storia soprattutto perché ha messo fine alla lunga serie negativa con gli svedesi nelle grandi manifestazioni, iniziata nel 2013 e che aveva portato a nove sconfitte consecutive. Decisivo, oltre alle reti di Josi, Malgin e Thuerkauf, è stato un box play assolutamente perfetto.