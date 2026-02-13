La Svizzera è tornata a vincere una partita ad eliminazione diretta ai Mondiali per la prima volta dopo 88 anni sconfiggendo per 2-0 l'Algeria. A decidere il sedicesimo di finale di Vancouver sono state le reti di Embolo, perfettamente servito da Manzambi, e Ndoye, a cui la formazione di Petkovic non è riuscita a reagire. Dopo un inizio difficile, i rossocrociati hanno messo in campo una buona prestazione, soprattutto dal punto di vista offensivo, e giocheranno così gli ottavi dei Mondiali per la terza edizione consecutiva e sfideranno una tra Colombia e Ghana.