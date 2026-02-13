Hai fretta? blue News riassume per te Urinare in piscina non è solo una cattiva abitudine: il contatto tra urina e cloro può produrre sostanze irritanti e nocive per polmoni, cuore e, in caso di forte esposizione, sistema nervoso.

Nelle piscine coperte queste sostanze possono peggiorare anche la qualità dell’aria, causando sintomi come occhi rossi, tosse e irritazione della gola.

Il mito dell’acqua che cambia colore è falso, mentre lo stimolo a urinare dopo il bagno è una naturale conseguenza dei cambiamenti ormonali provocati dall’immersione.

Il cloro è una sostanza tossica per l’essere umano.

Per questo motivo, nelle piscine deve essere dosato con attenzione: la quantità utilizzata deve essere sufficiente a eliminare rapidamente i microrganismi introdotti dai bagnanti, senza però rappresentare un rischio per la loro salute.

«Il trattamento dell’acqua è un procedimento complesso, ma garantisce una buona qualità dell’acqua di balneazione se viene effettuato e controllato correttamente», spiega l’Ufficio federale della sanità pubblica svizzero (UFSP).

Per utilizzare i disinfettanti destinati all’acqua delle piscine pubbliche è inoltre necessario disporre di un’apposita autorizzazione, generalmente posseduta dai responsabili degli impianti e dagli assistenti bagnanti.

In una nota informativa rivolta ai cittadini, il canton Ginevra precisa che la concentrazione ideale di cloro in una piscina pubblica è compresa tra 0,2 e 0,4 milligrammi per litro, con una tolleranza fino a 0,8 milligrammi per litro.

Nelle piscine private, invece, è considerata accettabile una concentrazione di un milligrammo per litro.

Urina e cloro: una combinazione pericolosa

Secondo un articolo della rivista «Planète Santé», alcuni studi hanno rilevato che, in media, ogni nuotatore rilascerebbe in piscina circa mezza tazza di urina durante il bagno.

Test scientifici hanno dimostrato che, quando l’urina entra in contatto con l’acqua clorata, possono formarsi cloruro di cianogeno (CNCl) e triclorammina (NCl₃).

«Entrambe le sostanze sono irritanti e nocive per i polmoni e il cuore e, in caso di esposizione elevata, possono danneggiare anche il sistema nervoso centrale», riferisce la rivista.

Anche a basse concentrazioni possono provocare sintomi fastidiosi, come occhi arrossati, tosse, irritazione della gola, naso che cola e abbassamento o perdita temporanea della voce.

Nelle piscine coperte il problema è duplice: il rilascio di cloruro di cianogeno e triclorammina può compromettere non soltanto la qualità dell’acqua, ma anche quella dell’aria.

Il falso mito dell’acqua che cambia colore

Chi non ha mai sentito dire: «Se fai pipì in piscina, l’acqua intorno a te cambierà colore e tutti se ne accorgeranno»?

In realtà, non esiste alcun dispositivo capace di colorare l’acqua in presenza di urina. Si tratta di una leggenda metropolitana tramandata di generazione in generazione per dissuadere soprattutto i bambini dal fare i propri bisogni in piscina.

Un mito educativo, insomma.

La necessità di urinare dopo essere entrati in acqua è però del tutto naturale, spiega la rivista dell’Università di Losanna «Allez savoir!».

Il bagno stimola infatti la circolazione sanguigna e il sistema cardiovascolare, modificando anche le secrezioni ormonali.

«La produzione dell’ormone antidiuretico e dell’aldosterone diminuisce. Questo stimola l’attività dei reni, che iniziano a espellere una maggiore quantità di acqua e sale. Da qui il frequente bisogno di urinare dopo aver trascorso un po’ di tempo in acqua», spiega la rivista.