Non hai tempo? blue News ti riassume tutto In oltre 100 paesi, dalla fine degli anni 2000 si registra un calo dei tassi di natalità, indipendentemente dal livello di benessere, dalla religione o dal modello sociale.

L'effetto più marcato riguarda le ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni, tra le quali il tasso ha registrato un calo particolarmente significativo dal 2007.

Questa tendenza ha avuto inizio proprio nell'anno in cui lo smartphone ha iniziato la sua ascesa trionfale.

Perché le persone hanno sempre meno figli? È colpa degli alti costi degli alloggi? È colpa dell’incertezza economica? È colpa dei cambiamenti negli stili di vita? Il fatto che i tassi di natalità stiano calando quasi ovunque nel mondo preoccupa i demografi da anni.

Inizialmente, il fenomeno riguardava solo i Paesi industrializzati benestanti. Ma a partire dal 2007 il calo delle nascite è diventato una tendenza globale.

Ora, un nuovo studio condotto negli Stati Uniti sta suscitando grande interesse. Introduce un ulteriore possibile fattore e con esso una spiegazione del perché da quasi 20 anni si osservino fenomeni simili in oltre 100 Paesi.

I ricercatori sostengono di aver individuato un vero e proprio «shock da smartphone». In molti Paesi i tassi di natalità, in particolare tra gli adolescenti, hanno subito un crollo proprio nel periodo in cui gli smartphone sono diventati un fenomeno di massa: nel 2007 è stato lanciato sul mercato il primo iPhone.

In molti Paesi succede la stessa cosa

La cosa sorprendente è che questa tendenza si riscontra in Paesi che, per il resto, sono difficilmente comparabili tra loro. Che siano ricchi o poveri, religiosi o laici, con uno Stato sociale forte o debole, quasi ovunque il numero delle nascite è diminuito in modo significativo a partire dalla fine degli anni 2000. Lo studio ha individuato modelli simili in 128 Paesi, tra cui Svizzera, Germania, Stati Uniti, Inghilterra e Galles.

La spiegazione degli autori sembra a prima vista semplice. In passato i giovani si incontravano soprattutto nei luoghi frequentati da altri giovani: nelle piazze, nei centri commerciali, alle feste o dopo la scuola. Con l’avvento dello smartphone, una parte di questa vita sociale si è spostata nel mondo digitale. Chi voleva passare del tempo con gli amici doveva uscire di casa, oggi succede sempre meno spesso.

I dati provenienti dagli Stati Uniti evidenziano chiaramente questo cambiamento. All’inizio degli anni 2000 i giovani trascorrevano ancora molto più tempo a contatto diretto con i coetanei, mentre in seguito lo spazio dedicato ai contatti digitali è aumentato notevolmente.

Il cellulare è la nostra rovina?

Il fatto che ciò abbia portato a una diminuzione delle gravidanze tra le adolescenti a molti ricercatori sembra plausibile. Meno incontri reali significano, infatti, meno occasioni per relazioni spontanee. Questa correlazione emerge ripetutamente dai dati. Quindi stiamo per estinguerci perché non facciamo altro che scorrere con il dito?

No. Lo studio non sostiene infatti che gli smartphone abbiano causato la crisi mondiale delle nascite. I ricercatori rilevano soprattutto una forte correlazione tra la loro diffusione e il crollo del tasso di natalità tra le adolescenti. Le ragazze e le giovani donne tra i 15 e i 19 anni rimangono incinte involontariamente con minore frequenza.

Nelle donne di età superiore ai 25 anni – la fascia d’età che rappresenta circa l’80% di tutte le nascite – non si riscontra invece un effetto analogo. Allo stesso tempo, gli autori sottolineano che il calo delle nascite tra le adolescenti era già iniziato prima dell’avvento degli smartphone. I dispositivi avrebbero probabilmente rafforzato questa tendenza, ma non l’avrebbero innescata.

Lo studio giunge alla conclusione che i mutamenti nei modelli comportamentali dei giovani potrebbero spiegare in parte tale calo. Anche altre ricerche rilevano che oggi i giovani adulti iniziano le relazioni, vanno a convivere e formano una famiglia più tardi.

La vita sociale è cambiata radicalmente

Non si può tuttavia parlare di una spiegazione definitiva del calo globale delle nascite. Gli esperti sottolineano che i fattori economici, l’istruzione, i cambiamenti sociali e il contesto politico continuano a svolgere un ruolo importante. Lo smartphone è un ulteriore tassello del puzzle piuttosto che l’unica causa.

Ciononostante, questa ricerca ha colpito nel segno. Infatti descrive qualcosa che molti conoscono per esperienza personale: la vita sociale è cambiata radicalmente negli ultimi 15 anni. Oggi gli appuntamenti, i flirt, le amicizie e le relazioni spesso nascono davanti allo schermo.

Se ciò influenzerà a lungo termine anche il numero di famiglie che si formano è una questione su cui la ricerca continuerà a concentrarsi ancora a lungo.

L’unica certezza è che il netto calo delle nascite tra le adolescenti a partire dal 2007 è uno degli sviluppi demografici più significativi degli ultimi decenni, e lo smartphone figura tra i principali sospettati.