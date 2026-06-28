La crema solare fa parte della routine quotidiana estiva ed è ormai data per scontata. Ma dietro questa protezione apparentemente semplice si nasconde una lunga storia fatta di ideali di bellezza, scoperte scientifiche e cambiamenti sociali.

Oggi la pelle abbronzata è considerata un ideale di bellezza, ma non è sempre stato così.

Un tempo un lusso, oggi una necessità Cleopatra, Coco Chanel e un chimico svizzero: miti, fatti e storia delle creme solari

Hai fretta? blue News riassume per te Ormai la crema solare si trova in quasi tutte le case – e sembra che esista da sempre.

Protegge dai raggi UV nocivi, grazie a filtri chimici o minerali.

Vanta una lunga storia: dalle prime miscele naturali ai primi prodotti del XX secolo, fino allo sviluppo del fattore di protezione.

Oggi è un elemento fondamentale della moderna cura della pelle, anche se circolano miti a riguardo e gli aspetti ambientali sono oggetto di accese discussioni.

Vi diamo i consigli su come applicarla al meglio.

Che sia a un festival, durante un’escursione in montagna o in piscina, la frase «Ti sei già messo la crema?» è onnipresente.

Soprattutto adesso, con questo caldo. Si parla ovviamente della crema solare, che in un certo senso è sempre esistita.

Ma come mai è diventata così indispensabile?

La crema solare protegge la pelle dai raggi ultravioletti (UV), responsabili di ustioni impedendogli di arrivare sulla superficie cutanea.

Questo meccanismo funziona in due modi diversi: le creme solari chimiche vengono assorbite dalla pelle e contengono molecole che assorbono i raggi UV nocivi, li trasformano e li rilasciano nell’ambiente sotto forma di calore.

C'è poi la crema minerale. Protegge la cute grazie a filtri UV come l'ossido di zinco e il biossido di titanio. La maggior parte dei raggi UV viene assorbita dalle sostanze minerali e trasformata in calore innocuo. Una piccola parte delle radiazioni viene invece diffusa o riflessa.

Le creme solari minerali vengono usate soprattutto per neonati e bambini e, a causa dei loro filtri fisici, spesso lasciano una patina bianca sulla pelle.

Protezione solare a base di crusca di riso, gelsomino e lupino

Proteggersi dal sole non è un’esigenza moderna. Molto prima che esistessero le creme solari in tubetto, in spray, per pelli sensibili o contro la sudorazione eccessiva, le persone ricorrevano ad altri rimedi. Ma l’obiettivo principale non era tanto la protezione, bensì quello di avere una carnagione chiara.

Ad esempio, nell’antico Egitto la pelle chiara era considerata un ideale di bellezza e un segno di uno status sociale più elevato. Per proteggersi, le persone svilupparono una sorta di protezione solare a base di estratti di crusca di riso, gelsomino e lupino, che applicavano sulla pelle.

La miscela aveva soprattutto lo scopo di impedire l'abbronzatura e schiarire la cute. Solo molto più tardi i ricercatori hanno scoperto che la crusca di riso è in grado di assorbire i raggi ultravioletti, ovvero proprio quelli responsabili dell'abbronzatura e delle scottature.

I vichinghi utilizzavano miscele di cenere e piombo. In Grecia l’olio d’oliva era considerato una pellicola protettiva per la pelle.

Da dove arrivano le prime creme solari?

Non è del tutto chiaro chi abbia inventato esattamente la prima crema solare. Molte aziende rivendicano questo primato. Quello che si sa, però, è che nel 1935 i tedeschi Wilhelm Hausser ed Eugen Vahle riuscirono a dimostrare l’esistenza delle scottature solari, come riporta l'«NZZ».

Scoprirono che sono soprattutto i raggi UVB a causare le scottature solari. Nel corso dei loro esperimenti misero a punto una crema solare tutta loro, con la quale hanno protetto la propria pelle dai raggi UV.

Oltre ai raggi UVB esistono anche i raggi UVA, che accelerano l'invecchiamento cutaneo e, insieme ai raggi UVB, possono favorire l'insorgenza del cancro della pelle. Le moderne creme solari offrono di norma protezione da entrambi i tipi di radiazioni.

La crema solare «Ambre Solaire» è stata uno dei primi prodotti destinati al grande pubblico Screenshot di Instagram

Come riporta il giornale, fino a quel momento i primi prodotti per la protezione solare erano disponibili principalmente nelle farmacie e destinati a persone affette da malattie della cute.

A partire dal 1935 vengono fabbricati per la prima volta prodotti solari destinati al grande pubblico. Il chimico francese e fondatore di L’Oréal Eugène Schueller lancia sul mercato un prodotto di questo tipo chiamato «Ambre Solaire». L’olio viene pubblicizzato soprattutto come acceleratore dell’abbronzatura, in grado di proteggere dalle scottature grazie a filtri UV chimici.

Nel 1938 il chimico Franz Greiter scala le Alpi. Si scotta al sole e questo lo spinge a sviluppare un prodotto per la protezione. Nel 1946 nasce la «Gletscher-Crème», che diventa il marchio Piz Buin, che ancora oggi commercializza prodotti per la protezione solare.

La «Gletscher-Crème», tuttavia, aveva ancora un fattore di protezione solare irrisorio pari a 2.

Viene sviluppato il fattore di protezione solare

Negli anni ’60 e ’70 Franz Greiter sviluppa il fattore di protezione solare (FPS). A tal fine attinge a calcoli precedenti effettuati da vari ricercatori e li trasforma in uno standard adatto all’uso quotidiano.

Fino ad allora non era chiaro quanto fosse effettivamente efficace la protezione solare, nonostante da decenni si lavorasse a metodi per rendere misurabili i raggi UV.

Nel 1962 Greiter riuscì finalmente a compiere un passo avanti decisivo: standardizzò il fattore di protezione solare (SPF), creando così per la prima volta una base quantitativa per valutare la protezione dai raggi UVB.

Il principio alla base è semplice: il fattore di protezione solare prolunga il tempo di protezione naturale della pelle. Chi, ad esempio, può stare al sole senza protezione per dieci minuti senza scottarsi, con un SPF 10 può teoricamente estendere questo tempo a 100 minuti.

Il fattore di protezione solare (SPF) si afferma rapidamente in tutto il mondo come parametro di riferimento per l'efficacia dei prodotti solari. Inoltre, Greiter è il primo a sviluppare un filtro solare in grado di assorbire sia i raggi UVA che quelli UVB.

«Sembravo pieno di energia»

Sebbene la pelle chiara fosse stata a lungo considerata l’ideale di bellezza, la situazione cambiò a causa di un passo falso della stilista e imprenditrice Coco Chanel. O almeno così si dice.

Nell’estate del 1923, infatti, dimenticò il suo ombrellino a terra quando salì a bordo dello yacht del suo amante. Tornò con una scottatura solare, che poi si trasformò in abbronzatura.

«Ero abbronzata come una zingara», raccontò Chanel all’epoca, come riportarono diversi media, tra cui ad esempio lo «Spiegel». «Proprio io, che di solito avevo sempre evitato il sole.»

Si dice che Coco Chanel abbia lanciato la moda dell'abbronzatura a quei tempi. www.imago-images.de

A Parigi tutti rimasero stupiti dalla sua pelle abbronzata. Posò per un fotografo indossando un abito bianco di lino che metteva in risalto il colore della sua cute: «Sembravo piena di energia», raccontò Chanel.

Il mondo della moda reagì con perplessità al nuovo look abbronzato, dato che fino ad allora il pallore era considerato l’ideale. Proprio un’icona dello stile si presentò improvvisamente con un colorito dorato.

Chanel andò ancora oltre: mandò in passerella modelle abbronzate e, secondo la leggenda, diede così il via a una nuova tendenza.

La pelle abbronzata era malvista

All’inizio del XX secolo, la pelle abbronzata era ancora malvista. Era considerata un segno di lavoro fisico e veniva associata a contadini, marinai o schiavi.

Le persone benestanti proteggevano ogni centimetro di pelle: con ombrelloni, cappelli, guanti, gonne lunghe e pantaloni. Anche in spiaggia si rimaneva completamente vestiti. Chi se lo poteva permettere ricorreva a sbiancanti, talchi o persino al salasso per mantenere quel pallore signorile.

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, i sostenitori di uno stile di vita sano e gli amanti della natura abbandonarono rigide regole di abbigliamento.

Allo stesso tempo, i medici scoprirono gli effetti positivi dei raggi UV: il sole favorisce la circolazione sanguigna, migliora l’umore, rilassa la muscolatura e rafforza il sistema immunitario.

I dottori spedivano i pazienti nei sanatori per sottoporsi a terapie basate sulla luce e sull’aria. Per ore rimanevano esposti al sole. Le scottature ne erano l’effetto collaterale doloroso e poco piacevole.

L'abbronzatura come status symbol

Dopo la Seconda guerra mondiale, molti poterono permettersi per la prima volta una vacanza al mare.

Chi, negli anni del miracolo economico, si recava sul Mediterraneo, di solito rinunciava alla protezione solare. La pelle abbronzata era considerata la prova tangibile di una vacanza riuscita – e uno status symbol.

La pelle abbronzata era considerata uno status symbol. Associated Press

La situazione è però cambiata quando, nel 1985, è stato scoperto il buco nell’ozono, cioè che lo strato di ozono era danneggiato e di conseguenza una maggiore quantità di radiazioni UV raggiungeva la Terra e dunque il rischio di cancro della pelle aumentava notevolmente.

Quest'evoluzione scinetifica ha portato a un vero e proprio boom delle creme solari.

In tutto il mondo sono state lanciate campagne di sensibilizzazione. Il Ministero della Salute australiano, ad esempio, ha coniato questo slogan: «Between eleven and three, slip under a tree» («Tra le 11 e le 15, rifugiatevi all’ombra di un albero»).

Il direttore della Federazione tedesca di sci consigliava: «Lasciate perdere il celebre alpinista Luis Trenker abbronzato, puntate sul giapponese pallido».

I Millennial e la Generazione Z adorano la crema solare

La crema solare è oggi più importante che mai, soprattutto per i Millennial, nativi negli anni 1981-96 e la Generazione Z, nati tra il 1997 e il 2012.

La cura della pelle riveste per loro un’importanza fondamentale e la protezione solare ne è parte integrante. Quasi nessun altro prodotto è considerato così efficace nella lotta contro l’invecchiamento cutaneo.

Le creme solari giapponesi, in particolare, sono molto apprezzate grazie alla loro consistenza leggera come una piuma e acquosa, e perché non lasciano residui bianchi.

A ben vedere, i prodotti per la protezione solare hanno vissuto a lungo un’esistenza piuttosto insignificante: funzionali, intercambiabili, dominati da marchi classici come Nivea, dai marchi propri delle drogherie e dai prodotti delle farmacie.

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È solo negli ultimi dieci-quindici anni che questo segmento ha registrato una differenziazione tangibile. L'assortimento si è notevolmente ampliato, in particolare grazie all'introduzione di filtri minerali al posto di quelli chimici, su impulso di marchi come Avène o La Roche-Posay.

Oggi non esiste praticamente nessuna forma di somministrazione in cui non siano disponibili prodotti per la protezione solare – e quasi nessun prodotto per la cura della pelle che non contenga un fattore di protezione solare.

Molte informazioni errate sulla crema solare

Anche sui social media si fa un'intensa pubblicità delle creme solari.

È però risaputo che su queste piattaforme circolano numerose informazioni errate sul tema della protezione solare. Non di rado si diffondono teorie complottistiche. Il messaggio principale è spesso: «la crema solare è superflua, pericolosa o addirittura cancerogena».

Tra le altre cose, c'è chi sostiene che il sole, essendo un fenomeno naturale, non possa affatto essere dannoso, che la crema solare impedisca la produzione di vitamina D, causi il cancro della pelle, che le sue nanoparticelle penetrino nell’organismo e che sia possibile prepararsi da soli una crema solare a base di oli, altrettanto efficace.

Gli esperti sottolineano ripetutamente in diversi media che queste affermazioni sono false e che possono mettere a rischio la salute delle persone.

L'impatto ambientale è preoccupante

L'impatto ambientale dei prodotti solari è però motivo di preoccupazione, che contribuiscono all'inquinamento da plastica e contengono in parte sostanze problematiche.

Alcuni studi dimostrano che, in particolare, il benzofenone-3 (ossibenzone), il biossido di titanio e l’ossido di zinco - sotto forma di nanoparticelle - contribuiscono al danneggiamento delle barriere coralline e alla morte dei coralli.

Nel frattempo sono disponibili anche prodotti per la protezione solare più rispettosi dell’ambiente e che, in particolare, proteggono meglio le barriere coralline.

Questi prodotti non contengono determinati filtri chimici considerati dannosi per gli ecosistemi marini e rappresentano quindi un’alternativa più consapevole.