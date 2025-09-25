Una corretta ventilazione è fondamentale per un clima interno sano. Se si commettono degli errori, si rischia la formazione di muffa e si aumentano inutilmente i costi di riscaldamento. Molti problemi possono essere evitati con semplici regole.

Regole semplici Ecco 7 errori nella ventilazione che costano denaro e salute

Hai fretta? blue News riassume per te Una corretta ventilazione fa risparmiare energia e previene la muffa.

Molte persone effettuano la ventilazione in modo scorretto, aumentando così i costi.

Con semplici regole è possibile portare aria fresca in casa.

L'aria fresca all'interno delle proprie quattro mura domestiche non è solo piacevole, ma anche importante per la salute e le condizioni dell'edificio.

Una corretta ventilazione previene la formazione di muffa e garantisce che i costi di riscaldamento non salgano inutilmente. Molte persone però commettono degli errori, spesso senza rendersene conto.

Che si tratti di finestre permanentemente inclinate, di una tempistica errata o di una mancanza di controllo dell'umidità, anche piccole negligenze possono avere delle conseguenze.

Alcune semplici regole possono migliorare sensibilmente il clima interno e ridurre il rischio di danni all'abitazione.

Finestre permanentemente inclinate

Molte persone lasciano le finestre sempre socchiuse, pensando che questo garantisca aria fresca, ma la circolazione dell'aria è minima, mentre le pareti si raffreddano continuamente. Questo fa sì che l'umidità si condensi più rapidamente sulle superfici, un terreno ideale per la formazione di muffe.

È più efficace aprire completamente le finestre più volte al giorno e ventilare la stanza per alcuni minuti. In questo modo si crea un forte ricambio d'aria senza che i componenti dell'edificio si raffreddino inutilmente.

Ventilare troppo di rado

Se si arieggia solo brevemente al mattino o ci si dimentica di ventilare, si rischia di avere aria viziata e umidità eccessiva.

Nella vita di tutti i giorni, l'umidità si accumula costantemente negli ambienti a causa della cucina, della doccia o anche della respirazione umana. Se non viene eliminata, aumenta il rischio di formazione di muffa.

Gli esperti consigliano quindi di arieggiare gli ambienti tre o quattro volte al giorno. Bastano cinque minuti con la finestra spalancata per rinnovare sensibilmente l'aria di una stanza.

Non arieggiare subito dopo la doccia

È consigliabile arieggiare la stanza subito dopo la doccia. IMAGO/Depositphotos

Il bagno è una delle stanze più umide della casa. Se si tiene chiusa la finestra dopo la doccia, le spore della muffa si depositano nelle fughe o dietro i mobili. Il problema può diventare rapidamente visibile, soprattutto nei bagni poco ventilati.

La misura più semplice è spalancare la finestra subito dopo la doccia e far uscire l'umidità. In questo modo si mantiene l'aria fresca e le superfici asciutte.

Posizionare i mobili troppo vicini alle pareti esterne

Gli armadi o i divani posizionati direttamente contro le pareti esterne fredde bloccano la circolazione dell'aria. L'umidità si accumula dietro di essi, le pareti si raffreddano di più e la muffa può formarsi inosservata.

Una distanza di almeno 5-10 centimetri tra i mobili e la parete garantisce la libera circolazione dell'aria. In questo modo si riduce notevolmente il rischio di macchie di umidità.

Dimenticare il riscaldamento

Molte persone spengono il riscaldamento durante l'aerazione: questo ha senso se ci si ricorda di riaccenderlo in seguito. Se il riscaldamento rimane spento per troppo tempo, gli ambienti si raffreddano notevolmente. Riscaldarli di nuovo consuma più energia rispetto a quando il calore viene mantenuto costante.

Pertanto vale la seguente regola: spegnere i radiatori quando si arieggia, ma riaccenderli subito dopo aver chiuso le finestre. In questo modo la temperatura dell'ambiente rimane stabile e il consumo di energia entro limiti ragionevoli.

Non ventilare al mattino

L'umidità in camera da letto aumenta notevolmente durante la notte. Se si tengono chiuse le finestre dopo essersi alzati, si corre il rischio che l'umidità rimanga nelle pareti. Questo porta a un clima interno malsano e favorisce la formazione di muffe a lungo termine.

Una buona ventilazione trasversale al mattino porta freschezza nella camera da letto. Inoltre se la qualità dell'aria rimane costantemente buona, garantisce un sonno più riposante.

Non utilizzare un igrometro

Molte persone si affidano all'istinto quando si tratta di ventilazione. Ma questa percezione è spesso fuorviante. Il rischio di condensazione dell'umidità sulle superfici fredde aumenta a partire da un'umidità relativa del 60%.

Un semplice igrometro fornisce informazioni affidabili sull'umidità dell'aria. Se lo osservate regolarmente, riconoscerete rapidamente quando è necessario ventilare, indipendentemente dalle vostre sensazioni soggettive.