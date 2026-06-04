Tutte le misure da adottare Ecco come potremo riconoscere i truffatori su WhatsApp

WhatsApp sta integrando una funzione che renderà le chat ancora più sicure.

WhatsApp sta sviluppando una funzione capace di riconoscere automaticamente i messaggi sospetti. In attesa del suo arrivo, però, la prima barriera di protezione resta l'utente. E probabilmente sarà così anche dopo.