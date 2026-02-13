Meno frenesia, più vita. Roger e Nicole Kündig hanno lasciato la Svizzera per concedersi una pausa in Irlanda. Dovevano restare un anno, ma non sono più tornati. Oggi raccontano perché quella scelta continua a sembrare quella giusta.

Roger, Simon e Nicole Kündig. La coppia svizzera è emigrata in Irlanda nel 2006 e il loro figlio è nato nel 2014.

Hai fretta? blue News riassume per te Roger e Nicole Kündig sono partiti per l’Irlanda nel 2006 per prendersi una pausa di un anno.

Il Paese, la calma e l’accoglienza degli irlandesi li hanno convinti a restare.

A Donegal hanno costruito una nuova vita, tra lavoro in hotel, famiglia e un’attività turistica.

Oggi apprezzano la libertà e il ritmo più lento della vita irlandese.

Un ritorno in Svizzera non è escluso, ma per ora continuano a vivere giorno per giorno.

Quando Roger e Nicole Kündig parlano del loro trasferimento, non usano la parola «emigrazione». Per loro, infatti, tutto è cominciato in un altro modo: con una pausa.

Nell’aprile del 2006 la coppia è partita per l’Irlanda con l’idea di vivere un anno all’estero. «Oggi probabilmente lo chiameremmo un anno sabbatico», racconta Roger al telefono a blue News.

Per lui era sempre stato chiaro che, prima o poi, avrebbe voluto vivere per un periodo limitato fuori dalla Svizzera: vedere qualcosa di diverso, fare qualcosa di diverso, staccare un po’.

Sua moglie Nicole era più prudente. La spinta decisiva è arrivata dall’esterno: il reparto dell’azienda per cui lavorava era stato trasferito. Invece di tre minuti a piedi, avrebbe dovuto affrontare ogni giorno 40 minuti d’auto.

«Forse c’era bisogno proprio di questo. Da quel momento ero pronta a partire», dice.

«Non avremmo mai pensato di restare» Roger e Nicole Kündig

I due hanno così iniziato a pianificare. L’Irlanda non era, all’inizio, la meta dei sogni. Era piuttosto la risposta più naturale a ciò che cercavano: un Paese anglofono, natura, spazi aperti e, al tempo stesso, non troppo lontano dalla Svizzera.

Lasciarono il lavoro e l’appartamento, depositando i mobili da alcuni parenti.

Roger aveva 26 anni, Nicole 24.

E l’Irlanda si è rivelata una scelta felice. Così felice che quei mobili, ancora oggi, sono rimasti dai parenti: «Non avremmo mai pensato di restare», dicono i Kündig, che oggi hanno 46 e 44 anni.

Il piano, in realtà, era sempre stato quello di rientrare in Svizzera dopo dodici mesi.

Il primo lavoro in un hotel

Parlando con i Kündig, però, si capisce presto una cosa: non appartengono alla categoria di chi programma ogni dettaglio della propria vita o segue un piano quinquennale. Decidono giorno per giorno ciò che fa per loro.

L’Irlanda faceva per loro. E continua a farlo.

«Ci siamo sempre detti: finché ci piace, restiamo. Se a uno dei due non dovesse più piacere, allora ci penseremo. Dopo vent’anni, quel momento non è ancora arrivato», racconta Roger.

Ma torniamo all’inizio della loro avventura irlandese. Nel 2006 entrambi hanno trovato lavoro in un hotel nella cittadina di Donegal. A circa tre ore d’auto a nord-ovest di Dublino, vicino al confine con l’Irlanda del Nord, il paese conta circa 3'000 abitanti.

Più che da file di case, il paesaggio è segnato da prati e pecore.

Qui vive la famiglia Kündig. Datawrapper / blue News

Roger ricorda bene i primi giorni in Irlanda. È arrivato due giorni prima di Nicole, ha noleggiato un’auto e, con una cartina stradale cartacea, ha raggiunto Donegal percorrendo strade dissestate.

«Quando sono arrivato, ho pensato: qui è tutto diverso dalla Svizzera».

Ha prenotato la camera più economica che era riuscito a trovare ed era andato in incognito a visitare l’hotel in cui avrebbero lavorato: «Volevo semplicemente capire dove avremmo trascorso i dodici mesi successivi».

Poi è tornato a Dublino per andare a prendere Nicole all’aeroporto.

Da quel momento i Kündig hanno potuto vivere all’interno della proprietà dell’hotel, in un piccolo appartamento ricavato sopra una stalla.

Anche il cavallo di Nicole è arrivato dalla Svizzera per sistemarsi lì. I proprietari dell’albergo li hanno accolti a braccia aperte: «Ci hanno trattati come membri della famiglia», raccontano. Un’accoglienza che ha reso più facile l’arrivo.

Roger e Nicole Kündig quattro mesi dopo il loro arrivo in Irlanda. zvg

È stato anche uno dei motivi decisivi per cui, dopo un anno, non sono tornati a casa. Ai Kündig non piaceva soltanto il Paese, ma anche le persone, la calma e il modo di vivere che avevano trovato in Irlanda.

Nicole lavorava come tata per i proprietari dell’hotel, Roger in cucina.

Lui sapeva che, professionalmente, avrebbe dovuto ricominciare dal basso. «Non puoi arrivare in un Paese straniero e pretendere che tutto funzioni come in Svizzera», osserva.

Poiché se la cavava con i computer, è diventato presto il punto di riferimento per i problemi tecnici.

Passo dopo passo fa carriera, fino a diventare il braccio destro del proprietario e infine ad assumere il ruolo di responsabile dell'area marketing.

Chi entra da solo in un pub ne esce con nuovi amici

Nel frattempo Roger e Nicole hanno cominciato a costruire una propria attività turistica, proponendo viaggi in Irlanda e Irlanda del Nord. Un modo per condividere con altri il loro entusiasmo e l’amore per il Paese.

Nel 2011 hanno comprato un cottage di circa cent’anni. A causa della crisi economica che in quel periodo colpiva l’Irlanda, il terreno di 200’000 metri quadrati costava appena otto centesimi al metro quadrato.

Nel 2014 è nato il loro figlio Simon.

Il cottage che Roger e Nicole Kündig hanno acquistato nel 2011 e dove vivono tuttora. zvg

Con la nascita di Simon, i Kündig si sono integrati ancora di più nella cultura irlandese. «Quando hai un figlio, è normale che giochi a calcio gaelico», spiega Roger.

Il calcio gaelico è una disciplina molto diffusa in Irlanda, a metà strada tra rugby e calcio. Attraverso la scuola e lo sport, la famiglia è entrata rapidamente in contatto con altri genitori.

Una volta, racconta Roger, aveva accompagnato il figlio all’allenamento. Un altro padre gli aveva fatto notare che una luce dell’auto era rotta. Subito, mentre i bambini si allenavano, diverse persone si sono messe spontaneamente ad aiutarlo a ripararla: «Alla fine eravamo in sette intorno alla macchina».

È così che i Kündig descrivono gli irlandesi: calorosi, aperti, disponibili. Chi entra da solo in un pub, dicono, ne esce con nuovi amici.

La Svizzera, al contrario, appare loro spesso frenetica. «Arrivi a Zurigo, imbocchi l’autostrada e pensi subito: perché qui hanno tutti tanta fretta?», dice Roger. In Irlanda tutto procede con più calma. Non si lavora per simboli di status, come un’auto costosa, ma per vivere.

«Se i soldi scarseggiano, si adatta semplicemente lo stile di vita».

Natura e distese infinite: questo è ciò che la famiglia Kündig apprezza dell'Irlanda. zvg

Quando nel 2019 i proprietari hanno venduto l’hotel, i Kündig hanno colto l’occasione per puntare con più decisione sulla loro attività turistica. Nicole lavora ancora oggi due giorni alla settimana in albergo come concierge, Roger invece no.

«L’hotel era una questione di cuore. L’ho sempre detto: se i proprietari smettono, smetto anch’io», racconta.

C’è però un aspetto che a volte pesa: l’inverno. Roger lo definisce «very dull», molto grigio e monotono. Da novembre a marzo piove e soffia spesso il vento.

Due anni fa la famiglia è sfuggita al maltempo per sei mesi, viaggiando nel Sud-est asiatico. «È stata una fuga dall’inverno, ma anche un’occasione per mostrare il mondo a Simon».

Sono tornati in Irlanda solo quando Simon ha iniziato a sentire la mancanza dei suoi amici. Anche questo rispecchia il loro modo di vivere: prendono ciò che arriva e restano finché sentono che è giusto.

Il loro entusiasmo sembra essere contagioso. Circa dieci anni fa anche i genitori di Nicole si sono trasferiti in Irlanda. E nel frattempo altre persone hanno scelto di emigrare lì dopo aver visitato il Paese con l’agenzia di viaggi dei Kündig.

«Torneremmo in Svizzera se vincessimo alla lotteria» Roger Kündig

A chi pensa di trasferirsi all’estero, la coppia darebbe alcuni consigli. Il primo: partire in due, così da avere qualcuno con cui confrontarsi e su cui contare nei momenti difficili: «Da soli, probabilmente, oggi nessuno dei due sarebbe ancora qui».

Il secondo: «Non avere fretta, ma pianificare, pianificare, pianificare». E visitare il Paese almeno una volta per un periodo più lungo. Soprattutto nel caso dell’Irlanda, bisogna sapere se si è in grado di apprezzarla anche d’inverno.

«Bisogna viverlo davvero, il Paese, non solo da turisti», dice Nicole.

La famiglia non esclude del tutto un ritorno in Svizzera. Ma sarebbe soprattutto una questione economica. «Torneremmo se vincessimo alla lotteria», scherza Roger.

La vita che conducono oggi, in Svizzera, non potrebbero permettersela. Una vita in cui possono concedersi libertà semplici, come andare in spiaggia quando il tempo è bello.

Qualcosa della Svizzera, però, manca anche a loro: gli amici, ma anche piccoli piaceri come arrostire un cervelat nel bosco, il pane svizzero, la fondue, la raclette o il Gruyère, meglio ancora con la senape Thomy.

Il futuro resta aperto. «Probabilmente non andremo in pensione qui», dice Roger. Anche la decisione su dove invecchiare resta volutamente sospesa. I Kündig continuano a guardare giorno per giorno se l’Irlanda fa ancora per loro.