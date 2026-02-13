Che si tratti di acque sorgive sotterranee, grotte o una visita a un monastero: in Svizzera ci sono numerosi luoghi dove sfuggire all’attuale ondata di caldo estivo. Ecco una selezione per regione.

Nelle grotte di Beatus sul lago di Thun la temperatura rimane costante tutto l'anno, tra gli 8 e i 10 gradi Celsius.

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera offre numerosi luoghi dove sfuggire al caldo estivo.

Grotte, gole, laghi di montagna e chiese offrono un po’ di fresco anche nelle giornate più canicolari.

La scelta spazia dai luoghi meno conosciuti alle mete turistiche più famose, come lo Jungfraujoch. Riepilogo creato con

Nella Svizzera centrale

Il bagno sotterraneo per braccia e piedi a Luthern Bad (LU) offre un particolare ristoro nelle calde giornate estive. Nella vasca Kneipp e nel bagno per i piedi, i visitatori possono immergere braccia e piedi nella fresca acqua di sorgente e anche berla direttamente.

Il luogo di pellegrinaggio di Luthern Bad è una meta molto apprezzata, soprattutto nelle domeniche di pellegrinaggio. Presso il «Badbrünnli», molti pellegrini attingono un sorso dell’acqua di sorgente, alla quale da secoli vengono attribuiti effetti benefici.

È possibile sfuggire al caldo estivo anche nell’imponente gola del Risleten, sopra Beckenried. La gola è raggiungibile a piedi dal paese in circa un’ora e mezza. Offre sentieri ombreggiati nel bosco che costeggia il Lago dei Quattro Cantoni.

Da un ponte è possibile osservare come il Choltalbach precipiti per circa 90 metri di dislivello per poi sfociare nel Lago dei Quattro Cantoni.

Nella Svizzera orientale

Nella Svizzera orientale, la Grotta di cristallo nella Valle del Reno è il luogo ideale per sfuggire al caldo. La temperatura all’interno della grotta, situata sopra Oberriet (SG), rimane costante a 8,5 gradi durante tutto l’anno, come riportano i gestori sul loro sito web.

La visita è consentita solo con visite guidate. La grotta è tristemente nota per il duplice omicidio, ancora irrisolto, di due ragazze avvenuto nel 1982.

La grotta di cristallo di Kobelwald a Oberriet (SG) offre temperature fresche nelle giornate calde. rheintal.com

Anche nella gola della Tamina le temperature sono più fresche. È qui che sgorga l’acqua termale di Bad Ragaz (SG), alla temperatura di 36,5 gradi. Ma nella gola ombreggiata tra le ripide pareti rocciose soffia spesso una piacevole brezza.

Nella Svizzera nord-occidentale

A Basilea, oltre alla nuotata nel Reno, numerose fontane offrono l’occasione di rinfrescarsi. Ad esempio è molto apprezzata la grande fontana di Schöneck nel quartiere di St. Alban-Vorstadt.

Nel centro storico ci sono però anche numerose altre fontane balneabili.

La fontana di Schöneck, nel quartiere di St-Alban-Vorstadt, si trasforma in una piscina durante l'estate. Google Street View

Anche una passeggiata nella valle del Kaltbrunnental, nei pressi del comune di Grellingen, a Basilea Campagna, è l’ideale nelle giornate calde. Il sentiero attraversa un bosco ombreggiato, costeggia un ruscello e passa accanto ad alcune grotte.

Nelle Prealpi e nelle Alpi

Il percorso attraverso le Grotte di Beatus sul Lago di Thun, con le loro formazioni di stalattiti e stalagmiti, le sale e le gole, è lungo un chilometro e dura circa un’ora.

All’interno delle grotte la temperatura rimane costante tutto l’anno tra gli 8 e i 10 gradi Celsius, con un’umidità dell’aria pari a circa il 95%, come riportato sul sito web. All’ingresso si possono inoltre ammirare una cascata e un museo.

Le grotte sono raggiungibili in autobus o in battello. Dalle stazioni dei battelli «Beatushöhlen-Sundlauenen» e «Beatenbucht» partono sentieri che conducono all’ingresso delle grotte.

In un elenco del genere non può certo mancare il leggendario Jungfraujoch. A circa 3'450 metri sul livello del mare, secondo MeteoSvizzera nei prossimi giorni sono previste temperature piacevoli comprese tra 0 e 6 gradi Celsius.

Ma nonostante le precipitazioni previste, nei prossimi giorni non sarete certo soli lassù, in una delle mete escursionistiche più famose della Svizzera: lo scorso anno oltre un milione di persone ha visitato il «Top of Europe».

Si può raggiungere la località passando per Grindelwald o Wengen.

Una meta escursionistica molto apprezzata tutto l’anno sia dalla popolazione locale che, in particolare, da numerosi turisti: lo Jungfraujoch. Immagine

Il lago sotterraneo di St-Léonard, nel Vallese, è il più grande lago sotterraneo naturale navigabile d’Europa. Nelle calde giornate estive offre un rinfresco naturale ideale, grazie alle temperature costanti della grotta, che si aggirano intorno ai 15 gradi.

Nei Grigioni, con le loro 150 valli, ci sono numerose possibilità per sfuggire al caldo. Secondo Graubünden Ferien, il cantone montano conta oltre 1'000 laghi, alcuni dei quali situati ad altitudini elevate.

Un esempio: il lago di Partnun, a 1'869 metri sul livello del mare. Si trova nella parte più interna del comune di Luzein ed è raggiungibile a piedi in circa due ore dalla fermata dell'autopostale «St. Antönien Platz».

Chi preferisce non camminare troppo può prenotare un posto sull’autobus «Bus alpin», che arriva fino a Partnun Alpenrösli, a circa 30 minuti a piedi dal lago.

Un altro luogo da non perdere è il Lai Nair, sopra Tarasp, nel comune di Scuol, nella Bassa Engadina. Il laghetto si trova in una zona di torbiere alte a 1'546 metri sul livello del mare.

Una passerella di legno facilita l’accesso e l’uscita dall’acqua, in modo che il terreno umido intorno al lago non ceda.

Gli operatori turistici dell’Engadina lo descrivono come uno dei luoghi più belli della regione e consigliano di visitarlo al tramonto.

Dalla fermata dell’autobus più vicina, Fontana a Tarasp, ci vogliono ancora circa 20 minuti a piedi.

Anche un tuffo nel lago di montagna engadinese Lai Nair offre un po’ di refrigerio. Keystone

Nell'Altopiano e in città

Nei giorni di caldo, anche a Zurigo i luoghi freschi sono benvenuti. I ciclisti della città se ne sono accorti già da tempo: chi vuole passare da un lato all’altro della stazione centrale e utilizza a tal fine il tunnel ciclabile inaugurato nel maggio 2025, può godersi gratuitamente un po’ di fresco.

Infatti, all’interno del tunnel la temperatura è di alcuni gradi inferiore rispetto a quella in superficie. Ma è meglio non fermarsi a causa del traffico di transito e del rischio di incidenti.

Nella sala Giacometti, situata nell’edificio della polizia municipale, è consentito fermarsi ad ammirare le opere. Nella sala a volta dalle spesse pareti, che un tempo fungeva da cantina, i visitatori non solo trovano riparo dal caldo, ma anche temperature più fresche.

Lì si può anche ammirare un affresco unico nel suo genere, che ricopre soffitti e pareti, realizzato tra il 1922 e il 1926 dal pittore Augusto Giacometti.

Insieme ad altri artisti, ha creato uno spazio cromatico che, con la sua luminosità, trasmette un’atmosfera sacrale. La «Blüemlihalle» può essere visitata con guida dal mercoledì al venerdì nel pomeriggio.

La sala Giacometti, restaurata, situata nell'atrio dell'edificio amministrativo I di Zurigo, sede del Dipartimento della sicurezza. Keystone

I musei svizzeri sono rifugi ideali durante le calde giornate estive. Mantengono temperature costanti intorno ai venti gradi per proteggere le opere d’arte.

Gli edifici sacri come la Cattedrale di Berna o il Fraumünster di Zurigo, con le loro spesse mura, offrono un rifugio rinfrescante e tranquillo e sono aperti durante il giorno.

Sul Passwang, a 1'022 metri di altitudine, un passo molto conosciuto dai motociclisti nel Canton Soletta, le temperature sono spesso leggermente più basse rispetto alle quote più basse.

È da qui che parte l’escursione lungo i corsi d’acqua: il percorso si snoda lungo torrenti impetuosi, fitti boschi e fresche gole fino al villaggio di Mümliswil. L’escursione, classificata come facile, dura due ore e mezza.

Tra le spesse mura di pietra del monastero di Muri, nel Canton Argovia, fondato dagli Asburgo nel 1027, si nasconde un museo. Questo illustra la storia, in gran parte caduta nell’oblio, di quello che un tempo era un potente monastero benedettino.

Il centro visitatori è aperto dal martedì alla domenica.