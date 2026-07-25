Durante le vacanze estive, l’aeroporto di Zurigo entra nel periodo più trafficato dell’anno. Sono attesi fino a 60 mila passeggeri al giorno. Prepararsi con anticipo e conoscere le regole principali permette di risparmiare tempo e iniziare il viaggio con maggiore tranquillità.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante le vacanze estive, l’aeroporto di Zurigo affronta il periodo più intenso dell’anno, con fino a 60 mila passeggeri e circa 450 voli al giorno.

Per ridurre stress e attese, Swiss consiglia di arrivare con anticipo, effettuare il check-in online, controllare bagagli e documenti e rispettare le nuove regole su liquidi, batterie e power bank.

Possibili rallentamenti possono comunque verificarsi a causa del nuovo sistema europeo EES, del traffico aereo e delle condizioni meteorologiche. Riepilogo creato con

Valigie che scorrono nei terminal, famiglie in partenza verso il mare e voli che si susseguono sui tabelloni delle partenze: all’aeroporto di Zurigo è in corso il periodo più intenso dell’anno.

Mentre migliaia di persone attendono con impazienza l’inizio delle vacanze, compagnie aeree e gestori aeroportuali si preparano da mesi ad affrontare queste settimane. È soprattutto durante l’estate, infatti, che la capacità del sistema di reggere un’elevata affluenza viene messa alla prova.

Nei mesi di luglio e agosto Swiss prevede di trasportare ogni giorno circa 60 mila passeggeri su circa 450 voli. Un volume di traffico che richiede un notevole sforzo organizzativo dietro le quinte.

«L’estate è il periodo più impegnativo e, letteralmente, più caldo dell’anno per il settore dell’aviazione. È proprio in queste settimane che si vede quanto sia davvero solida un’operazione di volo», afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer di Swiss.

«È sempre uno sforzo considerevole, ma ci siamo preparati intensamente e siamo fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi».

Il buon funzionamento dell’alta stagione, però, non dipende soltanto da Swiss o dall’aeroporto di Zurigo. Anche i viaggiatori possono contribuire a evitare lunghe attese, ritardi e altri inconvenienti.

Arrivare in aeroporto con sufficiente anticipo

Chi vuole iniziare le vacanze senza stress dovrebbe prevedere un margine adeguato per raggiungere l’aeroporto. Soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza, possono formarsi code al check-in, alla consegna dei bagagli, ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti.

Swiss consiglia quindi di arrivare in aeroporto il prima possibile. Effettuare il check-in online prima della partenza o utilizzare il servizio di check-in la sera precedente può consentire di risparmiare tempo.

Anche il sito dell’aeroporto di Zurigo può essere utile per pianificare il viaggio. I passeggeri possono consultare i tempi di attesa aggiornati ai controlli di sicurezza, al controllo passaporti e ai banchi del check-in.

Attraverso la funzione «Aggiungi volo ai preferiti» è inoltre possibile ricevere aggiornamenti sul proprio collegamento.

Controllare il bagaglio a mano prima della partenza

Il bagaglio a mano è una delle cause più frequenti di ritardo al gate. Valigie troppo grandi o pesanti devono spesso essere imbarcate all’ultimo momento, rallentando le operazioni di imbarco.

Swiss raccomanda pertanto di verificare prima della partenza quale bagaglio a mano sia incluso nella tariffa acquistata e quali siano le dimensioni e il peso consentiti.

Gli oggetti che non servono durante il volo dovrebbero essere sistemati, quando possibile, nel bagaglio da stiva.

Anche per la consegna dei bagagli imbarcati esistono soluzioni che permettono di ridurre i tempi. Chi ha già effettuato il check-in online può lasciare la valigia presso uno dei punti automatici di consegna bagagli, i cosiddetti Self Bag Drop.

Il servizio è disponibile, tra gli altri, per i passeggeri di Swiss, Edelweiss, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e di diverse altre compagnie aeree.

Nuove regole per i liquidi

All’aeroporto di Zurigo sono cambiate le regole relative ai liquidi trasportati nel bagaglio a mano. I passeggeri in partenza dallo scalo possono ora portare con sé contenitori con una capacità massima di due litri. La novità è resa possibile dall’introduzione dei nuovi scanner CT.

L’aeroporto avverte tuttavia che questa disposizione non è valida ovunque. Chi riparte dall’estero o deve effettuare uno scalo è tenuto a rispettare le norme previste dal singolo aeroporto, dove potrebbero essere ancora in vigore limiti molto più severi.

Fanno eccezione le bottiglie a doppia parete, come i thermos, che devono essere vuote al momento del controllo, perché gli scanner non sono in grado di verificarne il contenuto.

Chi trasporta pellicole fotografiche analogiche dovrebbe inoltre mostrarle separatamente e chiedere un controllo manuale, poiché i nuovi scanner potrebbero danneggiarle.

Norme specifiche per i power bank

I viaggiatori devono prestare particolare attenzione quando preparano batterie e dispositivi elettronici.

Sui voli Swiss sono consentiti al massimo due power bank per persona, con una capacità non superiore a 100 wattora ciascuno. Devono essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano e, durante il volo, vanno sistemati sotto il sedile anteriore o nella tasca del sedile, non nella cappelliera.

Non è consentito utilizzare i power bank per ricaricare dispositivi a bordo, né collegarli all’alimentazione elettrica dell’aereo per ricaricarli. L’unica eccezione riguarda gli apparecchi necessari per ragioni mediche.

Per i power bank con capacità compresa tra 100 e 160 wattora è richiesta un’autorizzazione preventiva della compagnia aerea.

Anche le batterie sfuse e le sigarette elettroniche devono essere trasportate nel bagaglio a mano. È invece vietato portare a bordo, tra le altre cose, fuochi d’artificio, paste combustibili e sostanze tossiche o corrosive.

Il nuovo sistema europeo potrebbe allungare le attese

Quest’estate potrebbe essere necessaria un po’ più di pazienza anche al controllo passaporti. Il motivo è l’introduzione del nuovo sistema europeo di ingressi e uscite, l’Entry/Exit System, o EES.

In occasione del primo ingresso, ai viaggiatori provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea e allo spazio Schengen vengono rilevati i dati biometrici.

Per i cittadini svizzeri e per quelli degli Stati dell’UE e dell’EFTA, la procedura di frontiera non cambia. L’elevato numero di passeggeri e i nuovi processi potrebbero tuttavia provocare tempi di attesa più lunghi.

Chi possiede i requisiti necessari dovrebbe quindi utilizzare i varchi automatici e-Gate. Sono accessibili in uscita a partire dai 18 anni e in entrata già dai 12 anni e possono contribuire a ridurre le code.

Verificare i documenti prima del viaggio

Anche se molte procedure sono ormai digitali, il tradizionale controllo dei documenti resta fondamentale. Un passaporto scaduto o la mancanza di un’autorizzazione d’ingresso possono interrompere il viaggio ancora prima dell’imbarco.

Secondo Swiss, può essere utile anche utilizzare l’app della compagnia, che fornisce aggiornamenti continui su cambi di gate, orari di imbarco e altre modifiche operative.

Attivando le notifiche, i passeggeri vengono informati direttamente e non devono controllare di continuo i tabelloni dell’aeroporto.

Il meteo resta un fattore imprevedibile

Nonostante tutti i preparativi, non è possibile evitare ogni ritardo. Temporali, restrizioni nello spazio aereo europeo o livelli di traffico particolarmente elevati possono modificare in qualsiasi momento il programma dei voli.

Chi viaggia con una coincidenza dovrebbe quindi prevedere un intervallo sufficiente tra un volo e l’altro.

Swiss guarda comunque con fiducia ai mesi estivi in corso. «Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri operazioni di volo il più possibile stabili e affidabili anche durante il periodo più trafficato dell’anno», afferma Buchhofer.

Per i viaggiatori, la regola resta semplice: una buona preparazione permette spesso di evitare stress inutile in aeroporto e di iniziare le vacanze con maggiore serenità.