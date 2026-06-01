Milioni di persone confidano a ChatGPT i loro pensieri più privati, dalle crisi relazionali ai reati penali. Ma chi pensa che le conversazioni siano riservate si sbaglia. Perché in alcuni casi non è solo OpenAI a leggerle, ma anche la polizia.

Non si scrive sulla sabbia Ecco perché è meglio non condividere le proprie fantasie sessuali con ChatGPT

Hai fretta? blue News riassume per te Le chat di ChatGPT possono essere visualizzate dalle squadre di OpenAI e rivelate durante le indagini.

I dialoghi erotici pianificati dall'AI comportano elevati rischi di protezione e manipolazione dei dati.

Anche le chat temporanee vengono memorizzate per un massimo di 30 giorni. Gli esperti consigliano prudenza.

«Quanto sono incasinato adesso?».

Uno studente statunitense di 19 anni ha recentemente digitato questa domanda nella chat di ChatGPT dopo aver danneggiato 17 auto. Ha descritto il suo reato, ha chiesto consigli, ha mostrato rimorso e si è iscritto nel registro della polizia.

Gli investigatori hanno messo al sicuro le cronologie delle chat sul suo smartphone dopo che il giovane ha rivelato il suo PIN. Ora i suoi messaggi fanno parte degli atti pubblici del tribunale.

Quello che sembra un bizzarro incidente isolato rivela uno schema inquietante. Il dialogo apparentemente privato con un'intelligenza artificiale è tutt'altro che riservato.

La «cosa più personale» di sempre

Oltre 200 milioni di persone utilizzano regolarmente ChatGPT. Molti parlano con l'intelligenza artificiale come se fossero seduti di fronte a un terapeuta.

Uno studio su larga scala dimostra che gli utenti condividono più spesso informazioni personali che professionali.

E non si tratta più solo di domande quotidiane o di aiuto nella scrittura. Tutto, dai sintomi di una malattia ai pensieri suicidi e alle fantasie sessuali, viene affidato agli assistenti digitali.

Lo stesso Sam Altman, capo di OpenAI, l'ha definita in modo drastico: le persone discutono «le cose più personali» con il suo software.

Eppure OpenAI sta progettando di approfondire ulteriormente questa intimità, con una cosiddetta funzione erotica. In futuro dovrebbe essere ancora più facile condurre dialoghi romantici con ChatGPT, una sorta di «compagno intimo» supportato dall'intelligenza artificiale, semplicemente premendo un pulsante.

Tra vicinanza e manipolazione

Quella che sembra un'innocua funzione aggiuntiva tocca questioni fondamentali di etica digitale.

Dopo tutto, le interazioni erotiche con un'intelligenza artificiale non sono solo un esperimento tecnico, ma anche socio-psicologico. I confini tra attaccamento emotivo, proiezione e dipendenza stanno diventando sempre più labili.

Da anni i ricercatori avvertono che gli esseri umani tendono ad antropomorfizzare. In altre parole, attribuiscono caratteristiche umane alle macchine.

Così, quando ChatGPT flirta, seduce o simula affetto, può diventare ben presto qualcosa di più di un semplice dialogo giocoso. Vale a dire, una relazione emotiva con un'entità che non è tale.

La funzione è ancora più controversa in termini di legge sulla protezione dei dati. Chiunque condivida fantasie o preferenze intime con un'intelligenza artificiale fornisce dati altamente sensibili. Informazioni che permettono di trarre conclusioni sulla personalità, l'orientamento sessuale o la disposizione psicologica.

Il fatto che OpenAI debba tecnicamente elaborare e memorizzare alcuni di questi dati rende la funzione erotica prevista un potenziale campo minato.

Dati che rivelano più di un diario

Oggi la cronologia delle chat di un utente attivo di ChatGPT può essere rivelatrice quanto una cronologia completa delle ricerche su Google.

Documenta le paure, le opinioni, i desideri di una persona e, nel caso di future funzioni erotiche, forse anche i suoi desideri più intimi.

OpenAI salva tutte le voci. Testo, registrazioni vocali, documenti caricati o immagini. Anche se si cancella una chat, questa viene rimossa solo dalla propria vista e non dai server dell'azienda.

I dati vengono eliminati definitivamente solo dopo 30 giorni, ma in alcuni casi vengono conservati più a lungo.

È possibile anche l'accesso da parte di terzi. Oltre ai team di moderazione che controllano i contenuti problematici, OpenAI può trasmettere i dati alle autorità, ad esempio per indagini su minacce di violenza o abusi sui minori.

Nella seconda metà del 2024, l'azienda ha segnalato alle autorità statunitensi oltre 31'000 contenuti sospetti.

Tra confessione e prova

La tentazione di parlare con una macchina apparentemente neutrale è grande. Soprattutto quando è disponibile 24 ore su 24 e non conosce pregiudizi. Ma quella che sembra una moderna forma di autoterapia può avere conseguenze legali e psicologiche.

Dopo tutto, chi affida i propri pensieri più intimi o presto le proprie fantasie più intime a un'IA non li sta scrivendo sulla sabbia, ma in una nuvola aperta a molti occhi: sviluppatori, moderatori, autorità.

Forse il più grande fraintendimento di ChatGPT non è tecnico, ma umano: la presunzione di parlare con una macchina quando il mondo sta ascoltando da tempo.