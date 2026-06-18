Normalmente i cybercriminali sfruttano in modo mirato le caratteristiche di internet: cancellano le tracce, nascondono la propria identità e cercano così di sfuggire all’arresto.

Evitano però con ogni mezzo di avere una presenza fisica nel Paese delle loro vittime.

Ciononostante l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) riceve ripetutamente segnalazioni di attacchi provenienti dal cyberspazio che sono collegati a mezzi di comunicazione analogici.

Ad esempio, tramite adesivi con codici QR contraffatti apposti sui parchimetri o tramite l’invio di presunti SMS relativi alle tariffe di parcheggio con l’SMS-Blaster.

Un avviso di ritiro fasullo con tentativo di phishing

L'ultima trovata è inserire nelle buche delle lettere falsi inviti di ritiro. Le vittime trovano inizialmente nella loro cassetta postale un documento che assomiglia visivamente al vero avviso giallo della Posta Svizzera.

Questo imita abilmente i colori e il logo della Posta e contiene informazioni plausibili su una presunta mancata consegna del pacco. Per pianificare una nuova consegna, ai destinatari viene chiesto di scansionare un codice QR stampato sul documento.

In questo modo le vittime vengono indirizzate nello spazio digitale e condotte su un sito web contraffatto, difficilmente distinguibile dal vero sito del gigante giallo.

Si sostiene che un pacco sia bloccato e che sia necessario organizzare una nuova consegna. Per riavviare la consegna sarebbero necessari ulteriori dati.

La scelta della data per un nuovo «tentativo di consegna» serve a distrarre la vittima dalla vera e propria truffa. UFCS

È qui che scatta la trappola

In seguito alle vittime viene chiesto di selezionare una nuova fascia oraria di consegna. Questo passaggio serve solo a distrarre le vittime dalla vera truffa e a dare loro l’impressione che si tratti effettivamente di una nuova consegna.

A questo punto è infatti necessario inserire informazioni personali dettagliate quali nome, data di nascita, indirizzo postale, indirizzo e-mail e, obbligatoriamente, un numero di telefono svizzero.

Vengono richiesti numerosi dati, come ad esempio la data di nascita. UFCS

E dopo aver inserito i dati scatta la trappola a pagamento. Per la presunta nuova consegna vengono richieste delle spese di gestione, spesso pari a 2,10 franchi.

È interessante notare che, nella procedura di pagamento vera e propria, tale importo viene talvolta indicato con una leggera variazione, ovvero 3,99 franchi.

L’obiettivo finale è, in definitiva, il furto dei dati della carta di credito, dato che il pagamento può essere effettuato esclusivamente con una carta di credito.

Sebbene sulla pagina contraffatta vengano visualizzati mezzi di pagamento alternativi come Twint, questi non sono funzionanti e sono sempre contrassegnati come «indisponibile» (non disponibile).

Ci si affida alle abitudini familiari e al senso di urgenza

L'invito di ritiro della Posta sembra familiare ed è proprio questo che la rendo così pericoloso in questo caso, dato che le persone conoscono bene questo tipo di notifiche nella loro vita quotidiana, ricorrono inconsciamente a routine consolidate.

Lo scetticismo che molti hanno ormai sviluppato nei confronti delle e-mail o degli SMS viene meno quando si va a controllare la buca delle lettere. Quasi nessuno sospetta che dietro quel familiare avviso postale si nasconda una truffa informatica.

A ciò si aggiunge il fatto che un pacco apparentemente non recapitabile suscita curiosità e un senso di urgenza. Nessuno vuole perdersi una spedizione. Anche la modesta tariffa di pochi franchi è stata scelta appositamente.

Con questi attacchi i truffatori perseguono due obiettivi: da un lato, raccolgono una grande quantità di dati personali che possono essere utilizzati in seguito per un furto d’identità.

D’altra parte, vengono sottratti i dati delle carte di credito, che verranno poi utilizzati per effettuare pagamenti fraudolenti. Finora gli inviti al ritiro truffaldini qui descritti sono stati segnalati all'UFCS esclusivamente dalla Svizzera romanda.

Gli attacchi fisici comportano sempre per gli autori il rischio di essere colti in flagrante dalle autorità di polizia svizzere. Pertanto, tali azioni non vengono di norma compiute dagli autori stessi, ma da persone reclutate e ignare, che spesso non sono consapevoli del contesto criminale delle loro azioni.