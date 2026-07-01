30 gradi e anche di più? Con temperature del genere, il ventilatore è un vero alleato contro il caldo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il ventilatore sembra essere la soluzione perfetta nelle notti calde, ma ci sono tre motivi per fare attenzione a usarlo.

La brezza fresca comporta conseguenze che molti non si aspettano: soprattutto chi soffre di allergie e le persone più sensibili dovrebbero prestare attenzione.

Anche i muscoli e la circolazione possono risentire dell'abbassamento della temperatura durante la notte.

Con piccoli accorgimenti, spesso si dorme meglio.

L'estate torrida ha avuto la Svizzera in pugno: in molte località il termometro ha superato i 30 gradi, e a Sud del Ceneri si soffre ancora.

Anche di notte, il tanto atteso refrigerio non ha portato quasi alcun sollievo perché le temperature non scendono. Insomma, dormire sonni tranquilli diventa una vera sfida.

Non c’è da stupirsi che molti ricorrano al ventilatore. Ma per quanto piacevole possa essere la brezza fresca, bisogna fare attenzione a tenerlo acceso tutta la notte, come riporta «Focus».

Il ventilatore solleva polvere e polline

Chi soffre di raffreddore da fieno, asma o allergia alla polvere domestica spesso non trae beneficio dall’uso di un ventilatore durante la notte.

Sebbene garantisca un piacevole raffreddamento, allo stesso tempo solleva polvere, pollini e altri allergeni presenti nella stanza. Ciò può aggravare i disturbi e compromettere ulteriormente il sonno.

Prima di accenderlo, vale quindi la pena dare un’occhiata all’apparecchio. Se sulle eliche o sulla griglia di protezione si è accumulata della polvere, durante il funzionamento, il ventilatore la diffonderà in tutta la stanza.

Una pulizia accurata può ridurre questo rischio.

Le mucose e la pelle possono seccarsi

Chi si espone tutta la notte al flusso d’aria diretto del ventilatore rischia di avere le mucose secche e le vie respiratorie irritate.

Ciò può indebolire la funzione protettiva naturale delle mucose, facilitando l’azione dei virus del raffreddore. È per questo che alcune persone si svegliano al mattino con il naso chiuso o la gola secca.

Inoltre, l’uso di un ventilatore può aumentare la perdita di liquidi. Uno studio pubblicato nel 2025 da ricercatori australiani dimostra che può aumentare la perdita di sudore di circa il 60%, indipendentemente da quanti liquidi siano stati assunti.

Chi beve troppo rischia, in determinate circostanze, di sovraccaricare ulteriormente il sistema circolatorio.

I partecipanti allo studio hanno inoltre percepito il calore in modo più intenso e hanno valutato la sensazione come più sgradevole, sebbene un ventilatore dovrebbe in realtà produrre esattamente l’effetto opposto.

Un ventilatore può provocare crampi muscolari

Di notte, un ventilatore non solo può rinfrescare, ma può anche causare tensioni muscolari. Se il flusso d’aria colpisce direttamente il collo, le spalle o il viso per un periodo prolungato, i muscoli si raffreddano.

Il corpo reagisce a questo fenomeno con un aumento della tensione muscolare. Nel peggiore dei casi possono persino verificarsi dei crampi.

Il rischio è particolarmente elevato quando il ventilatore è puntato direttamente sul letto o sulla zona della testa.

Chi non vuole rinunciare al fresco dovrebbe quindi evitare di dirigere il flusso d’aria in modo costante verso di sé.