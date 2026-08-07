Un'ospite svizzera racconta che alla festa mancano posti a sedere, tavoli e cibo. Alla fine, il suo gruppo, ancora in abito da cerimonia, finisce in un locale che serve kebab.

È più o meno così che l’IA di Google immagina l’assurda scena dal «kebabbaro».

È successo a Parigi

È successo a Parigi Gli ospiti svizzeri non trovano posto al matrimonio e finiscono a mangiare kebab

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2017 Adriana si è recata con alcuni amici svizzeri a un matrimonio nei pressi di Parigi, ma la chiesa era talmente affollata che ha potuto assistere alla cerimonia solo dall’esterno.

La sera, nella sala dell ricevimento, decisamente troppo piccola, non c’erano né posti a sedere né cibo a sufficienza.

Il gruppo è stato fatto accomodare a un tavolino davanti alla sala e ha atteso invano.

Alla fine, affamati, hanno lasciato la festa e sono andati a mangiare nel locale di kebab lì accanto, ancora in abiti da cerimonia.

Lo sposo si è accorto della loro assenza solo più tardi. Riepilogo creato con

In una giornata estiva del 2017, nella zona di Parigi era stato annunciato un matrimonio che prometteva bene: gli ospiti erano invitati a presentarsi in abiti eleganti e ci si aspettava un’atmosfera festosa.

Adriana, che all’epoca viveva a Zurigo, si è recata insieme al suo compagno e ad altri due amici per festeggiare il matrimonio di un conoscente nella capitale francese.

Come ha dichiarato a «Le Temps», il fiasco era però iniziato già al momento della messa.

Adriana, il cui nome è stato reso anonimo dalla redazione, racconta: «Il primo intoppo si è verificato già durante la cerimonia religiosa, dove, a causa della grande affluenza, non siamo nemmeno riusciti a entrare».

Secondo il suo racconto, dall’esterno era quasi impossibile capire che lì si stesse celebrando un matrimonio.

Più tardi gli invitati si sono ritrovati in un parco per scattare alcune foto. Il posto era bellissimo, racconta Adriana a «Le Temps». La sera il gruppo si è recato alla festa di nozze.

Nella sala del ricevimento non c'è posto

Ma quando gli ospiti sono arrivati davanti alla sala per il ricevimento, verso le 20, con un caldo torrido, la debacle si è ripetuta: il luogo della festa era troppo piccolo, non c’erano più posti liberi.

Adriana descrive la scena come un vero e proprio incubo. Solo dopo che il gruppo ha sottolineato di essere venuto appositamente dalla Svizzera, è stato sistemato per loro un tavolino ausiliario, all’esterno, davanti alla sala.

Ma anche lì hanno atteso invano che venisse servito il cibo. Mancava tutto, anche le sedie.

A un certo punto il gruppo, affamato, ne ha avuto abbastanza: ha lasciato la festa senza esitare ed è finito in un locale che serviva kebab nelle vicinanze.

«Gli altri clienti del locale ci guardavano con i nostri abiti da cerimonia e probabilmente si chiedevano cosa ci facessimo lì», ricorda la protagonista divertita.

Lo sposo si è poi scusato con il compagno di lei. Durante la festa non si era nemmeno accorto che il gruppo fosse sparito.

Le feste di matrimonio da «incubo» succedono

Che questi contrattempi non siano affatto rari lo sa bene anche Evelyne Schärer, wedding planner di Zurigo.

Dopo aver organizzato più di 650 matrimoni, indica come errori più frequenti soprattutto budget irrealistici, tempistiche sottovalutate e aspettative esagerate alimentate dai social media.

Anche le idee più spettacolari possono fallire: ad esempio, una sposa ha dovuto vomitare già prima del volo in elicottero previsto.

Per la riuscita di una festa, quindi, non è tanto l’allestimento a essere determinante, quanto piuttosto gli ospiti e l’atmosfera.