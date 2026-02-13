L'Ospizio del Passo del Giulia si trasforma da oggi e fino al 22 agosto nel palcoscenico dello spettacolo «Hannibal», portato in scena dalla Nova Fundaziun Origen. Il sovrintendente Giovanni Netzer porta così per la terza volta cultura, storia e danza a 2'284 metri di quota.

«È un posto senza civiltà, senza tempo. Mille anni fa probabilmente la natura non era tanto diversa», ha raccontato Giovanni Netzer a Keystone-ATS, spiegando perché è affascinato dal Passo del Giulia, che collega l'Alta Engadina con la Val Sursette.

Secondo il sovrintendente di Origen i passi sono molto legati all'identità e ai cambiamenti. «Sui valichi il tempo cambia, gli spazi culturali e le differenti lingue si incontrano. È un posto di forte ispirazione».

Non è la prima volta che Origen sfida i tornanti e le intemperie del valico grigionese. Nel 2010 aveva portato il teatro musicale «La Regina di Saba» sul Passo del Giulia.

Dal 2017 al 2023 la Torre Rossa ha ospitato numerosi teatri e concerti. Quest'estate un palcoscenico temporaneo di legno ospiterà lo spettacolo «Hannibal».

Il teatro all'aperto racconterà il viaggio di Annibale attraverso le Alpi. Una storia che parla delle ambizioni delle grandi potenze, del coraggio dei popoli sottomessi e della miseria della guerra. Temi che si incontrano ancora oggi nell'attualità.

Il progetto della torre permanente

La struttura in legno, installata a pochi metri da dove si trovava la Torre rossa, verrà smontata a fine agosto. Anni fa Giovanni Netzer aveva paventato l'idea di costruire una torre permanente in cima al Passo del Giulia.

«Il progetto del centro culturale 'Ospizio' è pronto per la procedura di autorizzazione», ha dichiarato Netzer. Secondo i piani presentati nel 2023 la nuova torre dovrebbe avere un'altezza di 55 metri, più alta quindi di quella rossa. La struttura dovrebbe ospitare sia uno spazio culturale che delle camere.

«I passi non sono solo dei luoghi culturali, ma fanno parte della storia dell'umanità. Noi vogliamo dare una nuova interpretazione a questi spazi».

Il sovrintendente è consapevole dei grossi ostacoli che una simile concessione edilizia fuori zona potrà comportare. Sulle tempistiche della realizzazione Netzer non ha voluto dare per il momento indicazioni.