Google ha rilasciato un aggiornamento non programmato per Chrome per chiudere due vulnerabilità nella sicurezza. Dato che i cybercriminali stanno già utilizzando attivamente queste falle per gli attacchi, si consiglia a tutti gli utenti di installare immediatamente l'aggiornamento.

Chiunque utilizzi Chrome come accesso a internet è esposto da diverso tempo a un maggiore rischio di sicurezza. A pochi giorni da un regolare aggiornamento di sicurezza, Google è dovuta intervenire nuovamente con un aggiornamento di emergenza.

L'evento è insolito e segnala una situazione di minaccia acuta. I bug del software non sono più pericoli teorici, ma vengono già sfruttati dagli hacker per attaccare i computer di altre persone.

Ecco come i cybercriminali sfruttano le falle

Il contesto tecnico dei problemi nella sicurezza riguarda componenti centrali del browser. Una vulnerabilità risiede nella libreria grafica, responsabile della visualizzazione di immagini e interfacce.

Utilizzando un sito web appositamente manipolato, i cybercriminali possono accedere da remoto ad aree di memoria del computer che in realtà dovrebbero essere strettamente protette.

I dati dannosi possono quindi essere memorizzati senza che ce ne si accorga.

Un secondo errore riguarda l'elaborazione dei comandi del programma in background. Un'implementazione errata nel motore JavaScript consente agli hacker di eseguire il proprio codice dannoso sul dispositivo.

Dato che entrambi i metodi di attacco funzionano semplicemente richiamando un sito web predisposto, le persone colpite di solito non si accorgono dell'attacco.

Google non diffonde i dettagli degli attacchi

Google nasconde deliberatamente le informazioni dettagliate sullo svolgimento esatto degli attacchi. Questa strategia serve a proteggere il pubblico.

Se l'azienda pubblicasse ora le istruzioni dettagliate sugli errori, altri hacker potrebbero copiare le vulnerabilità prima che tutti gli utenti abbiano ricevuto l'aggiornamento che le salva.

I dettagli tecnici saranno resi noti solo quando la maggior parte dei browser di tutto il mondo sarà aggiornata.

Ecco come continuare a navigare in modo sicuro

Procedura sul computer (Windows, Mac, Linux) Cliccate sul menu a tre puntini in alto a destra della finestra del browser (accanto all'immagine del vostro profilo).

Fare clic su «Guida» in fondo al menu visualizzato.

Selezionare «Informazioni su Google Chrome» nel sottomenu visualizzato.

Chrome apre una nuova scheda e cerca automaticamente l'aggiornamento disponibile.

Non appena il download sarà completato, apparirà il pulsante «Riavvia»: cliccateci sopra per completare l'installazione.