Bastano poche foto in spiaggia sotto il sole cocente e il cellulare sembra già così caldo da poterci friggere delle uova.

Non solo è fastidioso e sgradevole per le mani, ma danneggia anche il dispositivo. Per questo è importante proteggere lo smartphone dal calore, in modo da evitare danni permanenti.

«La cosa migliore è non esporlo direttamente al sole», consiglia Steffen Herget della rivista specializzata in informatica «c't».

«E soprattutto non lasciarlo mai in auto».

La situazione è critica sopra i 30 o 35 gradi

«Gli smartphone moderni, soprattutto in presenza di calore, tendono a spegnersi o a emettere avvisi», afferma Herget.

Non bisogna però affidarsi ciecamente alle eventuali funzioni di protezione, ma è meglio tenere presente che la situazione diventa critica quando la temperatura supera i 30 o 35 gradi.

«I componenti che rischiano maggiormente di rompersi a causa di temperature troppo elevate sono il display e la batteria. E i danni sono spesso permanenti».

Ciò può manifestarsi con il malfunzionamento di alcune parti del display o con la visualizzazione di colori errati. Inoltre, una volta che la batteria si è surriscaldata eccessivamente, perde definitivamente la propria capacità.

Ecco cinque consigli per evitare il surriscaldamento dello smartphone e prevenire danni al dispositivo.