Dormire a sufficienza, fare sport, mangiare sano e prendersi cura della propria salute mentale. Obiettivi condivisibili che, per molti giovani, si stanno trasformando in una nuova fonte di pressione. Una ricerca svizzera evidenzia come il benessere stesso possa diventare motivo di stress e affaticamento.

Prendersi cura di sé non è mai stato così importante.

Eppure, nell'era delle app che monitorano il sonno, dei contapassi, degli integratori e dei consigli continui sui social media, la ricerca del benessere rischia di trasformarsi in un'altra voce della lista delle cose da fare.

Secondo uno studio del Gottlieb Duttweiler Institute (GDI), il desiderio di vivere in modo sano sta generando un paradosso, soprattutto tra i più giovani. Più della metà delle persone tra i 16 e i 24 anni dichiara di sentirsi spesso sotto pressione per mancanza di tempo, mentre solo il 12% afferma di sperimentare raramente situazioni di stress.

«La rivoluzione del wellness è la risposta a una società caratterizzata da un sovraccarico costante», spiega Christine Schäfer, ricercatrice del GDI. Tuttavia, proprio questa ricerca del benessere può trasformarsi in una nuova forma di fatica.

Un dato particolarmente significativo riguarda il sonno. Sebbene l'86% degli intervistati dorma almeno otto ore per notte durante la settimana e il 91% nel fine settimana, oltre la metà riferisce di sentirsi spesso stanca. Un segnale che l'esaurimento non dipende soltanto dalla quantità di sonno, ma anche dal carico mentale legato alle aspettative quotidiane.

Gli autori parlano di un vero e proprio «paradosso del wellness»: più si cerca di ottimizzare salute, forma fisica e longevità, più aumenta il rischio di sentirsi inadeguati o di non fare mai abbastanza.

La ricerca mostra inoltre quanto il mercato del benessere sia diventato centrale nella vita delle persone. L'84% degli intervistati assume almeno un integratore alimentare, mentre una quota crescente ricorre a prodotti e trattamenti per migliorare aspetto fisico e salute. Persino i farmaci dimagranti a base di GLP-1 sono già utilizzati dal 9% del campione.

Nonostante ciò, la fiducia verso il settore resta limitata. Il 74% considera molti trend legati a bellezza e anti-age semplici operazioni commerciali e oltre la metà degli intervistati dichiara di diffidare delle promesse fatte dall'industria del wellness.

Secondo gli autori, la vera sfida è trovare un equilibrio. Prendersi cura della propria salute resta fondamentale, ma senza trasformare ogni scelta quotidiana in un obbligo da monitorare e ottimizzare continuamente.

In altre parole, il benessere dovrebbe aiutare a ridurre lo stress, non diventare una nuova fonte di pressione.